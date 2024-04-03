Студенческие отряды Севастополя отпраздновали девятую годовщину со дня основания

Сегодня севастопольские студенческие отряды отметили девять лет с момента основания. Региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» в Городе-Герое было основано 3 апреля 2015 года.

В городской «Точке кипения» состоялась официальная часть празднования, где с поздравлениями к ребятам обратились заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев и руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Елена Беликова.

На встрече подвели итоги деятельности студенческих отрядов на территории Города-Героя Севастополя за прошедший год. Самых активных участников студотрядов наградили благодарственными письмами губернатора Севастополя, а лучшему линейному студенческому отряду по итогам работы в 2022/2023 гг. передали знамя губернатора Севастополя.

Очень рад, что у нас в городе такая деятельная молодёжь! Ваша энергия, инициативность, стремление к переменам, участие во всех начинаниях, желание саморазвиваться и трудиться на благо нашего города искренне впечатляют! С праздником! — отмечает Игорь Михеев.

Масштабное празднование состоялось в Севастопольском государственном университете — оно прошло с сюрпризами, подарками, танцами. Девяти активистам вручили благодарности.

Сегодня мы отмечаем девять лет с даты создания севастопольского регионального отделения. За это время через школу студотрядов Севастополя прошло более 4 000 студентов, ежегодно 2 000 школьников трудятся в составе губернаторских школьных трудовых отрядов. И я убеждена в том, что это только начало — впереди нас ждут новые достижения, новые проекты, — говорит руководитель Студенческих отрядов Севастополя Дарья Денисова.

Напомним, на сегодняшний день региональное отделение работает по семи направлениям: сервисное, строительное, педагогическое, археологическое, отряды проводников, цифровое, губернаторские школьные трудовые отряды.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя