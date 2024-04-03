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Студенческие отряды Севастополя отпраздновали девятую годовщину со дня основания

Студенческие отряды Севастополя отпраздновали девятую годовщину со дня основания

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 20:51 03.04.2024

Сегодня севастопольские студенческие отряды отметили девять лет с момента основания. Региональное отделение молодёжной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды» в Городе-Герое было основано 3 апреля 2015 года.

В городской «Точке кипения» состоялась официальная часть празднования, где с поздравлениями к ребятам обратились заместитель губернатора Севастополя Игорь Михеев и руководитель программы «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодёжи Елена Беликова.

Студенческие отряды Севастополя отпраздновали девятую годовщину со дня основания Студенческие отряды Севастополя отпраздновали девятую годовщину со дня основания Студенческие отряды Севастополя отпраздновали девятую годовщину со дня основания Студенческие отряды Севастополя отпраздновали девятую годовщину со дня основания

На встрече подвели итоги деятельности студенческих отрядов на территории Города-Героя Севастополя за прошедший год. Самых активных участников студотрядов наградили благодарственными письмами губернатора Севастополя, а лучшему линейному студенческому отряду по итогам работы в 2022/2023 гг. передали знамя губернатора Севастополя.

Очень рад, что у нас в городе такая деятельная молодёжь! Ваша энергия, инициативность, стремление к переменам, участие во всех начинаниях, желание саморазвиваться и трудиться на благо нашего города искренне впечатляют! С праздником! — отмечает Игорь Михеев.

Масштабное празднование состоялось в Севастопольском государственном университете — оно прошло с сюрпризами, подарками, танцами. Девяти активистам вручили благодарности.

Сегодня мы отмечаем девять лет с даты создания севастопольского регионального отделения. За это время через школу студотрядов Севастополя прошло более 4 000 студентов, ежегодно 2 000 школьников трудятся в составе губернаторских школьных трудовых отрядов. И я убеждена в том, что это только начало — впереди нас ждут новые достижения, новые проекты, — говорит руководитель Студенческих отрядов Севастополя Дарья Денисова.

Напомним, на сегодняшний день региональное отделение работает по семи направлениям: сервисное, строительное, педагогическое, археологическое, отряды проводников, цифровое, губернаторские школьные трудовые отряды.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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