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Студенческие отряды запустили акцию по сдаче крови. В Севастополе она проходит тоже
фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Студенческие отряды запустили акцию по сдаче крови. В Севастополе она проходит тоже

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 12:21 29.07.2025

В Севастополе дан старт Единому дню действий в рамках Всероссийской акции Российских студенческих отрядов по сдаче крови на HLA-типирование. Полученные данные будут внесены в Федеральный регистр доноров костного мозга.

Участие в торжественном открытии приняли более 50 участников студотрядов города, всероссийских трудовых проектов, реализуемых на территории Республики Крым, председатель правления РСО, член Комитета Госдумы по охране здоровья Юлия Дрожжина, а также присутствовал Вадим Антилогов – и. о. главного врача «Центра крови».

Сдача крови проходит по всей России с 25 июля по 4 августа в рамках Всероссийской акции «Код донора. Защитники Отечества». В мероприятиях примут участие более 1 500 участников Российских студенческих отрядов из порядка 50 субъектов страны.

Желание помогать живет внутри каждого участника Российских студенческих отрядов, и количество наших добрых акций это только подтверждает. В Севастополе мы дали старт Всероссийской акции по вступлению в Федеральный регистр доноров костного мозга. Здесь более 50 человек совершили этот важный поступок. Также к акции уже присоединись участники студотрядов из Алтайского края, а в течение недели мы ожидаем пополнение в Регистре на 1 500 человек из порядка 50 регионов нашей страны. Когда тяжелобольным людям ежедневно нужна помощь, мы не можем оставаться в стороне, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя Юлию Дрожжину.

Партнерами акции выступают Министерство здравоохранения Российской Федерации и Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России).

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Вступить в Федеральный регистр доноров костного мозга может любой гражданин РФ в возрасте от 18 до 45 лет, весом более 50 кг при отсутствии противопоказаний. С подробной информацией о противопоказаниях и порядке вступления в регистр можно ознакомиться на сайте kmdonor.ru.

Напомним, в 2025 году студенческие отряды Севастополя отмечают 10-летний юбилей с момента основания регионального отделения.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя 

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