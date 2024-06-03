Студенческие цифровые отряды из Севастополя приступили к работе на всероссийском объекте

Студенческие отряды Севастополя начали своё трудовое лето: бойцы студотрядов разъехались по трудовым проектам города и всей России. В этом году региональное отделение трудоустраивает учащихся вузов по семи направлениям:

Студенческие отряды Севастополя начали своё трудовое лето: бойцы студотрядов разъехались по трудовым проектам города и всей России. В этом году региональное отделение трудоустраивает учащихся вузов по семи направлениям:

педагогическое – работа в детских лагерях Севастополя, Крыма и России;

проводников – трудоустройство на базе транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс»;

археологическое – работа научными сотрудниками на базе «Херсонеса Таврического»;

сервисное – студенты поработают официантами, барменами и горничными на базе лучших курортных комплексов Черноморского побережья;

кураторами губернаторских школьных трудовых отрядов;

строительное – студенты будут участвовать в строительстве детского сада и школы в Гагаринском районе города, а также во всероссийской студенческой стройке «Мирный Атом» в Озёрске;

впервые за время существования Российских студенческих отрядов студенты будут трудоустроены по цифровому направлению.

Для нас большая гордость, что Севастополь – первый субъект Российской Федерации, в котором появились студенческие цифровые отряды. В этом году мы впервые трудоустраиваем ребят по цифровому направлению на базе курортного комплекса «МрияResort & SPА». Основной функционал ребят – настраивать оборудование и устранять технические проблемы на территории комплекса, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

В рамках цифрового направления будут трудоустроены порядка 20 студентов первого и второго курса, трудоустройство проходит в два потока: первый поток стартовал – семь студотрядовцев уже работают в «Мрии» до конца июля, второй поток будет работать с начала августа и до конца сентября. График работы – «два через два», а средняя заработная плата для студентов составляет 30 тысяч рублей до вычета НДФЛ.

Коллективный труд наших ребят из цифрового направления особенно важен тем, что, когда они будут сталкиваться с рабочими задачами, смогут сообща находить новые и современные решения, – подчёркивает заместитель председателя Общественной палаты Севастополя, создатель и первый командир студенческих отрядов города Денис Кондратьев.

Летом 2023 года члены студенческих цифровых отрядов проходили альтернативную «целину» (трудовое лето), ребята принимали участие в создании цифровой площадки для Севастопольского регионального отделения РСО, а также проводили уроки компьютерной грамотности для пенсионеров.

Основная миссия Российских студенческих отрядов – трудоустраивать студентов по важным и востребованным в регионе и стране профессиям.

Ожидания были очень высокие, в действительности всё оказалось намного круче! За два рабочих дня я себя уже почувствовал полноценной частью коллектива и рабочим звеном «Мрии». Думал, что буду весь день проводить в двух-трёх локациях максимум, а побывал во многих уголках отеля и насладился всей той красотой, что там есть! Прошло всего два дня, а впереди ещё два месяца, так что самое интересное только впереди! – отметил студент второго курса Севастопольского государственного университета Азиз Реизов.

Напомним, в 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летний юбилей с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится год Всероссийским слётом, который пройдёт осенью в Москве и соберёт более 12 500 участников движения. За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя