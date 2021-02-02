Студенческий десант РСО работает в Крыму — в городах боевой славы

Вот уже пятый день в Крыму проходит Республиканская патриотическая акция «Крымский студенческий десант РСО» в рамках Всероссийской акции «Снежный десант РСО». За этот период в 9 муниципальных образований усилиями бойцов студенческих отрядов были проведены работы по благоустройству памятников и памятных мест Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., а также благоустройство территорий парковых зон и скверов в населенных пунктах.

1 февраля бойцы Крымского студенческого десанта РСО отправились совершать добрые дела по городам полуострова. Отряды «Северное сияние» и «Горящие сердца» были направлены в Город-Герой Керчь для благоустройства Братской могилы воинов освободителей Отдельной Приморской Армии, павших при освобождении г. Керчи с ноября 1943 года по апрель 1944 года.

Отряды «Аю-Даг» и «Аляска» выполняли работы по благоустройству парковой зоны в г. Феодосия на территории, где установлен Поклонный крест и часовня на въезде в город. Вооружившись граблями и метлами, студотрядовцы расчистили территорию от опавших листьев, сухих веток и собрали бытовой мусор. За проделанную работу ребятам выразили благодарность Наталия Коваленко заместитель главы администрации города Феодосия и начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с молодежью администрации города Анастасия Морозова.

В свое время я тоже была в стройотрядах, у нас так же была своя культурная программа и, конечно, также много работали. Поэтому выражаем Вам благодарность за активную жизненную позицию и стремление к волонтерской деятельности. Будем рады вновь пригласить Вас в наш прекрасный исторический город, — отмечает Наталия Коваленко.

В городе Армянске отряд «Северные тавры» в Институте педагогического образования и менеджмента КФУ им. В.И. Вернадского провели мероприятие, посвященное Сталинградской битве и урок мужества для детей Межрегионального социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.

фото: пресс-служба Крымского регионального отделения молодежной общероссийской общественной организации «Российские Студенческие Отряды»