Студент из Севастополя принял участие в запуске ракеты на Байконуре

30 мая с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Союз 2.1а», на корпусе которой размещена символика юбилейного года Российских студенческих отрядов, а в транспортном грузовом корабле «Прогресс МС-27» флаг юбилейного года РСО отправился на МКС. В День космонавтики, 12 апреля, Российские студенческие отряды при поддержке госкорпорации «Роскосмос» объявили о старте просветительского проекта, финалисты которого получили право участия в поездке на пуск ракеты-носителя «Союз 2.1а» с космодрома «Байконур». Финалистами стали 15 представителей движения, в том числе член студенческих отрядов Севастополя Илья Коняев.

В юбилейный год Российские студенческие отряды по-настоящему смогут «дотянуться до звёзд», ведь впервые в космос отправится флаг движения, а на корпусе ракеты-носителя будет нанесён логотип юбилейного года. Я искренне рада, что у севастопольской молодёжи есть возможность стать частью исторического события, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя начальника управления по делам молодёжи Марину Слонченко.

В ходе визита на Байконур участники просветительского проекта посетили знаковые места города, площадку стартового комплекса, музей космодрома. В рамках программы проекта прошло рабочее совещание между представителями Российских студенческих отрядов и администрацией города Байконур, результатом которого стало подписание соглашения между сторонами. Соглашение о сотрудничестве подразумевает создание регионального штаба студенческих отрядов на Байконуре, проведение совместных трудовых проектов и мероприятий.

Я хочу поблагодарить Российские студенческие отряды, управление по делам молодёжи города Севастополя, Роскосмос и студотряды Севастополя за возможность прикоснуться к созданию истории. Меня переполняют чувства гордости за организацию, ведь запустить флаг в космос – это просто фантастика, – отмечает Илья Коняев.

В 2024 году студенческие отряды отмечают 65-летие с момента зарождения движения и 20-летие создания современной истории студотрядов. В честь этих событий по всей стране запланировано проведение более сотни мероприятий, которые объединят свыше 1 миллиона человек. Завершится юбилейный год Всероссийским слётом, который пройдёт осенью в Москве и соберёт более 12 500 участников движения.

Когда мы говорим, что возможности РСО безграничны, мы не шутим. Превращайте мечты в реальность вместе со студенческими отрядами Севастополя, – говорит заместитель председателя Общественной палаты Севастополя и основатель студенческих отрядов Севастополя Денис Кондратьев.

За 65 лет существования движения школу студенческих отрядов прошли более 20 миллионов человек. Это студенты и школьники, которые получили свой первый трудовой опыт, приобрели новые знакомства и сделали значимый вклад в развитие страны.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя