Студент КФУ — бронзовый призёр Чемпионата России по греко-римской борьбе

Студент факультета физической культуры и спорта Таврической академии Крымского федерального университета Эмин Сефершаев стал бронзовым призёром Чемпионата России по греко-римской борьбе, который прошёл в Ростове-на-Дону. На чемпионате крымский спортсмен выступил в новой для себя весовой категории – до 60 кг, которая считается олимпийской.

Ранее я являлся лидером в более низкой весовой категории – до 55 кг, однако этот вес не является олимпийским, поэтому я перешёл в категорию до 60 кг. На Чемпионат России я, конечно, ехал побеждать, так как это один из этапов отбора на Олимпийские игры, куда я стремлюсь. Выиграл четыре встречи, а в полуфинале в упорной борьбе проиграл лидеру этого веса, действующему чемпиону мира, со счётом 2:2, – цитирует студента Крымского федерального университета Эмина Сефершаева пресс-служба вуза.

Сейчас спортсмен является одним из кандидатов на участие в Олимпийских играх 2021 года, которые пройдут летом в Токио.

Будет ещё череда отборов, так что у меня ещё есть шанс попасть на Олимпийские игры. Золотая олимпийская медаль – моя самая главная цель, к ней мы идём. Вообще борьбой я занимаюсь с десяти лет, начал ещё в школе, потом стал заниматься на профессиональном уровне с единственным личным тренером Сергеем Сергеевичем Попенковым, с которым мы вместе тренируемся уже более 12 лет, – отмечает Эмин Сефершаев.

На данный момент спортсмен является четырёхкратным победителем первенства России, двукратным чемпионом первенства Европы, чемпионом первенства мира, обладателем Кубка России и Кубка мира по греко-римской борьбе.