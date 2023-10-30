Студент КФУ выиграл грант на популяризацию в Крыму донорского движения

Студент Крымского федерального университета Дмитрий Якушев выиграл грант в размере 300 тысяч рублей на популяризацию донорского движения в Крыму. Эти средства были направлены на создание айдентики, составление методических материалов для проведения лекций, проезд до точек проведения интерактивных встреч.

Наш проект «Республиканская акция «#Донор91» выиграл во Всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования, и он, конечно, в первую очередь про донорство. Но ещё он про жизнь, взаимопомощь и единение для общей цели – сделать доброе дело. Он существует для наставничества потенциальных доноров, направлен помочь им понять значимость этого поступка, провести их от знакомства с возможностью к самому донорству. В рамках проекта уже проведены встречи со студентами. Остаётся только финальный шаг – посещение «Центра крови». И я думаю, что мы смогли зарядить ребят решиться на этот важный и ответственный шаг, – цитирует пресс-служба вуза Дмитрия Якушева.

По его словам, проект реализуется в высших образовательных учреждениях Крыма, а также в колледжах и техникумах. Он стартовал в мае этого года. За это время совместно с Центром крови и Крымским федеральным университетом были проведены интерактивные встречи о донорстве, на которых волонтёры развеяли мифы и делились информацией о пользе донорства.

Мы уже привлекли молодёжь в это доброе дело, и уверен, что в будущем всё больше молодых людей будут мотивированы вести здоровый образ жизни, для того чтобы стать донором вновь. В ноябре стартует финальный этап нашего проекта, в рамках которого планируем привлечь более сотни человек к донорству цельной крови и её компонентов, – отмечает Дмитрий Якушев.

Республиканская акция «#Донор91» – это добровольческий проект, направленный на популяризацию донорского движения в Республике Крым среди молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, а также людей в возрасте до 60 лет. Он реализуется студенческими отрядами Республики Крым совместно с Крымским федеральным университетом имени В. И. Вернадского и ГБУЗ РК «Центр крови».

источник: пресс-служба КФУ