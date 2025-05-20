Студент КФУ выиграл грант на проведение съезда казачьей молодёжи

Глава Студенческой палаты Крымского федерального университета Артём Литвиненко стал победителем всероссийского конкурса Росмолодёжь.Гранты. Поддержку получил его авторский проект, направленный на проведение научно-познавательного съезда казачьей молодёжи «Черноморец».

Проект направлен на возрождение и изучение казачьих традиций на территории Республики Крым. Его цель – создание образовательной и культурной площадки для молодёжи, интересующейся историей казачества, укрепление гражданской идентичности, а также развитие молодёжного диалога по вопросам сохранения историко-культурного наследия. Основной акцент будет сделан на знакомство с историей, культурой и традициями Черноморского казачьего войска, а также развитие проектных и исследовательских компетенций молодёжи, – отметил руководитель проекта, и. о. председателя Студенческой палаты КФУ им. В. И. Вернадского Артём Литвиненко.

Проект объединит 200 участников – крымских студентов и школьников, в том числе учащихся кадетских классов. Программа съезда включит научно-практическую конференцию с участием проектных и исследовательских команд, обучающие семинары, интерактивный квиз, а также нетворкинг-сессии и финальное историко-практическое состязание.

Заключительное мероприятие также будет сопровождаться дополнительной программой, включающей «Казачью полевую кухню», тематические викторины и фотозоны. Проект будет реализовываться с сентября по декабрь 2025 года, – добавил Артём Литвиненко.

На реализацию проекта выделено 258 тысяч рублей.

источник: пресс-служба КФУ

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