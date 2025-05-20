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КФУ выиграл грант на проведение съезда казачьей молодёжи
фото: пресс-служба КФУ

Студент КФУ выиграл грант на проведение съезда казачьей молодёжи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:43 20.05.2025

Глава Студенческой палаты Крымского федерального университета Артём Литвиненко стал победителем всероссийского конкурса Росмолодёжь.Гранты. Поддержку получил его авторский проект, направленный на проведение научно-познавательного съезда казачьей молодёжи «Черноморец».

Проект направлен на возрождение и изучение казачьих традиций на территории Республики Крым. Его цель – создание образовательной и культурной площадки для молодёжи, интересующейся историей казачества, укрепление гражданской идентичности, а также развитие молодёжного диалога по вопросам сохранения историко-культурного наследия. Основной акцент будет сделан на знакомство с историей, культурой и традициями Черноморского казачьего войска, а также развитие проектных и исследовательских компетенций молодёжи, – отметил руководитель проекта, и. о. председателя Студенческой палаты КФУ им. В. И. Вернадского Артём Литвиненко.

Проект объединит 200 участников – крымских студентов и школьников, в том числе учащихся кадетских классов. Программа съезда включит научно-практическую конференцию с участием проектных и исследовательских команд, обучающие семинары, интерактивный квиз, а также нетворкинг-сессии и финальное историко-практическое состязание.

Заключительное мероприятие также будет сопровождаться дополнительной программой, включающей «Казачью полевую кухню», тематические викторины и фотозоны. Проект будет реализовываться с сентября по декабрь 2025 года, – добавил Артём Литвиненко.

На реализацию проекта выделено 258 тысяч рублей.

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источник: пресс-служба КФУ

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