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Студент КФУ Ярослав Сибилев стал членом Молодежного парламента при Госдуме РФ
фото: пресс-служба КФУ

Студент КФУ Ярослав Сибилев стал членом Молодежного парламента при Госдуме РФ

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 20:46 19.04.2024

Студент Крымского федерального университета Ярослав Сибилев стал членом Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации. Будущий юрист учится на третьем курсе в Институте «Таврическая академия».

В Молодежном парламенте я вошел в состав комиссии по экономике и предпринимательству. Есть несколько законодательных инициатив, которые мы постараемся реализовать в ближайшее время. Сейчас я чувствую большую ответственность за то, что я делаю, перед крымской молодежью, потому что я ее буду представлять в парламенте. Для меня этот опыт – квинтэссенция всего того, что я делал на протяжении многих лет. Хочу выразить особую благодарность исполняющему обязанности ректора Крымского федерального университета Владимиру Олеговичу Курьянову за оказанное доверие, – цитирует пресс-служба КФУ Ярослава Сибилева.

По его словам, важно приобщать молодежь к парламентской деятельности и формировать у них правовую культуру. Для этого в университете регулярно проходят мероприятия, направленные на укрепление сотрудничества молодых граждан с органами власти и разработке законодательных инициатив в сфере молодежной политики.

В нашем университете проводится достаточно много мероприятий, конференций и круглых столов, посвященных развитию парламентаризма и молодежной политике в целом, сопричастности и любви к Родине. Каждый студент может проявлять свою активность и реализовывать инициативы в стенах университета, – отмечает студент.

В состав Молодежного парламента входят 292 человека: депутаты регионального и муниципального уровней, представители молодежных организаций политических фракций, а также представители студенческого самоуправления. Они оказывают содействие законодательной деятельности Государственной Думы в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи.

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источник: пресс-служба КФУ

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