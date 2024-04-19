Студент КФУ Ярослав Сибилев стал членом Молодежного парламента при Госдуме РФ

Студент Крымского федерального университета Ярослав Сибилев стал членом Молодежного парламента при Государственной Думе Российской Федерации. Будущий юрист учится на третьем курсе в Институте «Таврическая академия».

В Молодежном парламенте я вошел в состав комиссии по экономике и предпринимательству. Есть несколько законодательных инициатив, которые мы постараемся реализовать в ближайшее время. Сейчас я чувствую большую ответственность за то, что я делаю, перед крымской молодежью, потому что я ее буду представлять в парламенте. Для меня этот опыт – квинтэссенция всего того, что я делал на протяжении многих лет. Хочу выразить особую благодарность исполняющему обязанности ректора Крымского федерального университета Владимиру Олеговичу Курьянову за оказанное доверие, – цитирует пресс-служба КФУ Ярослава Сибилева.

По его словам, важно приобщать молодежь к парламентской деятельности и формировать у них правовую культуру. Для этого в университете регулярно проходят мероприятия, направленные на укрепление сотрудничества молодых граждан с органами власти и разработке законодательных инициатив в сфере молодежной политики.

В нашем университете проводится достаточно много мероприятий, конференций и круглых столов, посвященных развитию парламентаризма и молодежной политике в целом, сопричастности и любви к Родине. Каждый студент может проявлять свою активность и реализовывать инициативы в стенах университета, – отмечает студент.

В состав Молодежного парламента входят 292 человека: депутаты регионального и муниципального уровней, представители молодежных организаций политических фракций, а также представители студенческого самоуправления. Они оказывают содействие законодательной деятельности Государственной Думы в области законодательного регулирования прав и законных интересов молодежи.

источник: пресс-служба КФУ