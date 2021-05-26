Студентам Крыма предлагают грант в миллион рублей

До Дня России, 14 июня, студенты невыпускного семестра бакалавриата и специалитета любого вуза Крыма (и всей страны) могут предложить идею в сфере экологии, экономики, урбанистики, культуры и искусства, науки и технологий…

Направлений несколько: «Расширяю границы возможного», «Открываю страну», «Двигаю прогресс», «Меняю города», «Вдохновляю», «Развиваю среду», «Берегу природу», «Делаю добро», «Говорю о главном», «Помню о важном», «Создаю новое».

Конкурс пройдет в три этапа. Участники получат ценные призы от партнёров, в том числе бесплатные подписки на популярные сервисы, сертификаты на товары и услуги, онлайн-курсы и путешествия по России.

200 финалистов конкурса получат грант в размере 1 000 000 рублей, который можно потратить на образование (бакалавриат или магистратура), запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Ребята (50 победителей) могут получить и 2,5 млн. рублей на развитие факультета или университета.

Регистрация на конкурс проходит до 12 июня 2021 года на платформе.

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Информация предоставлена Центром развития региона РК.