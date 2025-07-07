Студентка из Крыма Марина Бойко получила Всероссийскую премию «Всё для победы!»

В Москве подвели итоги 3-х лет проекта помощи бойцам «Народный фронт. Всё для победы». Его посетили Президент, тут также показали новейшие разработки кулибиных и отметили самых активных помощников фронта в России.

Крымскую студентку наградили за самое многократное участие в гуманитарных миссиях на Курске и Донбассе. Вместе с Молодёжкой Народного фронта она помогала бойцам, мирным жителям и была в военных госпиталях.

Для меня и для всех наших крымских ребят гуманитарные миссии — это не просто формальность. Это — места настоящей жизни, куда мы всегда стремимся вернуться. Это бойцы, чья стойкость и мужество наполняют нас гордостью. Это люди, которые после украинских обстрелов остались буквально ни с чем — но не потеряли надежду и встречают нас со слезами на глазах. Это госпитали, где раненые ребята демонстрируют такую силу духа, что у нас перехватывает дыхание. Мы помогали, помогаем и будем помогать, — отмечает студентка факультета географии, геоэкологии и туризма Крымского федерального университета имени Вернадского Марина Бойко.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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