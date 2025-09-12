Студентка из Симферополя Мария Некрасова выиграла грант Росмолодёжи на развитие добровольчества

В Астраханской области завершился молодежный форум «БерегА» платформы «Росмолодежь.Форумы», где объявили победителей грантового конкурса. Общая сумма поддержки превысила 900 тыс. руб.

Одной из победительниц стала заместитель руководителя Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Мария Некрасова. Благодаря средствам гранта Мария со своей командой реализует проект «Крымский студенческий десант #ТРУДКРУТ».

Проект направлен на проведение зимой 2026 года ежегодной республиканской патриотической акции «Крымский студенческий десант». Десант с 2018 года объединяет крымских студентов и школьников в трудовом добровольчестве. Участники отправляются в разные муниципальные образования Республики Крым на уборку и благоустройство общественно полезных территорий, памятников Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., оказывают помощь людям пожилого возраста, семьям участников СВО, проводят уроки мужества в школах.

Для нашей организации важно проведение Крымского студенческого десанта. С каждым годом участников акции становится все больше, мы наблюдаем, как растет потребность муниципалитетов в том, чтобы мы приехали к ним и помогли с уборкой территорий, а также провели уроки в школах. Грантовая поддержка нашего проекта подтверждает, что добровольчество как никогда важно для молодежи сейчас. Эта инициатива не только способствует улучшению качества жизни в наших населенных пунктах, но и позволяет студентам развивать важные навыки, находить новых друзей и ощутить, что они могут внести свой вклад в развитие региона, – поделилась Мария Некрасова, заместитель руководителя Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Форум «БерегА» проходил в Астраханской области с 8 по 12 сентября и собрал сотни молодых участников из разных регионов России и зарубежья. На церемонии закрытия к ним обратился руководитель администрации губернатора Павел Паутов, отметив значимость проведенной работы.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

голоса Оцените материал

Просмотры: 7