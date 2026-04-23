Студентка Керченского медколледжа им. Г.К. Петровой «взяла» второе место в чемпионате «Профессионалы»

Республику Крым на соревнованиях представили студентка ГАОУ СПО РК «Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой» Анастасия Уманец и ее эксперт-наставник Виктория Кореневская-Шевченко. В упорной борьбе Анастасия заняла второе место, продемонстрировав один из лучших результатов в стране.

В ходе состязаний участники из 29 регионов России выполняли серию комплексных заданий. Конкурсанты демонстрировали навыки оказания экстренной помощи, проведения диагностических процедур, составления планов лечения, реабилитации и профилактики заболеваний в условиях первичного звена здравоохранения.

Стоит отметить, что Керченский медицинский колледж им. Г.К. Петровой принес еще одну награду для республики. Обучающаяся медицинского класса МБОУ «Чистопольская средняя общеобразовательная школа» Мавиле Абдурахманова под руководством наставника Натальи Иногородской представила республику в категории «Медицинский и социальный уход (юниоры)». Соревнования проходили в Оренбурге и были направлены на раннюю профориентацию и освоение основ профподготовки школьниками.

Крымчанка показала отличную практическую подготовку в сфере ухода за пациентами, первой помощи, работы с документацией и современным оборудованием. По итогам соревнований Мавиле Абдурахманова заняла 5-е призовое место и была удостоена знака отличия — медальона «За профессионализм».

Поздравляю наших участниц и их наставников с блестящим результатом! Такие достижения подтверждают высокий уровень подготовки медицинских кадров в республике и целеустремленность нашей молодежи. Желаю новых побед и профессионального роста!, — отметил министр здравоохранения Республики Крым Алексей Натаров.

