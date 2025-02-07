Студентка КФУ Александра Волокитина представит Россию на Первенстве мира по самбо

Студентка Крымского федерального университета Александра Волокитина одержала победу на Первенстве России по самбо в Новосибирске. По итогам соревнований спортсменка вошла в состав сборной России на Первенство мира.

Этот вид спорта стал важной частью моей жизни. Эта победа для меня – результат упорного труда и преданности делу. Она подтверждает, что все усилия и тренировки не прошли зря, и вдохновляет меня продолжать развиваться и ставить перед собой новые цели, – отметила Александра Волокитина.

Первенство мира по самбо пройдёт в Ташкенте в октябре 2025 года.

Я настроена очень позитивно и целеустремленно. Это важное событие, и я готова отдать все силы, чтобы показать свои лучшие результаты. Я верю в себя и в свою подготовку, и надеюсь, что смогу достойно представить свою команду и страну, – подчеркивает спортсменка.

Александра Волокитина обучается на втором курсе Экономико-гуманитарного колледжа Гуманитарно-педагогической академии КФУ им. В.И. Вернадского. Самбо девушка занимается уже семь лет.

источник: пресс-служба КФУ

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