Студентка КФУ Алиса Бондарева — чемпионка мира по бальным танцам

Студентка Крымского федерального университета Алиса Бондарева вместе с партнером заняла первое место в международном рейтинговом турнире Azerbaijan Dance Festival, который прошёл в Баку. Турнир проходил в рамках 86 Чемпионата мира WDC среди профессионалов по европейской программе.

Победу крымские спортсмены одержали в возрастной категории «Молодёжь до 21 года». Партнёром девушки выступил студент Крымского института культуры, искусств и туризма Даниил Черноусов. Пара представляет Симферопольский клуб спортивного бального танца «Карнавал», — отмечают в пресс-службе КФУ.

источник: пресс-служба КФУ