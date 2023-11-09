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Студентка КФУ Алиса Бондарева — чемпионка мира по бальным танцам

Студентка КФУ Алиса Бондарева — чемпионка мира по бальным танцам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:53 09.11.2023

Студентка Крымского федерального университета Алиса Бондарева вместе с партнером заняла первое место в международном рейтинговом турнире Azerbaijan Dance Festival, который прошёл в Баку. Турнир проходил в рамках 86 Чемпионата мира WDC среди профессионалов по европейской программе.

Победу крымские спортсмены одержали в возрастной категории «Молодёжь до 21 года». Партнёром девушки выступил студент Крымского института культуры, искусств и туризма Даниил Черноусов. Пара представляет Симферопольский клуб спортивного бального танца «Карнавал», — отмечают в пресс-службе КФУ. 

Студентка КФУ Алиса Бондарева - чемпионка мира по бальным танцам Студентка КФУ Алиса Бондарева - чемпионка мира по бальным танцам

источник: пресс-служба КФУ

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