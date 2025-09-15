Студентка КФУ Дарья Андрощук выиграла миллион в конкурсе студенческих стартапов

Студентка Медицинского института Крымского федерального университета Дарья Андрощук выиграла грант по программе «Студенческий стартап». Её проект, направленный на создание камер хранения для обеспечения безопасности личных вещей посетителей пляжей, стал лучшим в категории «Цифровые технологии». Размер финансовой поддержки составил миллион рублей.

Мы с командой до сих пор в шоке! Конечно, были приложены все усилия для достижения этой амбициозной цели, но ожиданий не было. Любой проект, реализующий потенциал – это очень круто. Студенчество – лучшее время, для того чтобы стать бизнесменом, поэтому очень важно поддерживать молодёжь в этом стремлении, – считает Дарья Андрощук.

По её словам, идея стартапа заключается в создании камер хранения для аренды посетителями пляжей. Они будут находиться под видеонаблюдением и снабжаться электроэнергией от солнечных батарей. Вместо чеков будут использоваться браслеты. В стадию реализации проект перейдёт уже во время следующего курортного сезона. Для реализации и апробации своей коммерческой идеи команда Крымского федерального университета выбрала Южный берег Крыма. Отправной точкой станут пляжи Алушты.

Программа «Студенческий стартап» направлена на реализацию студентами стартап-проектов и на выполнение работ по созданию новых товаров, изделий, технологий или услуг с использованием результатов научно-технических и технологических исследований, имеющих потенциал коммерциализации и находящихся на самой ранней стадии развития. Конкурс студенческих стартапов проходил в два этапа: подача заявок в письменном виде и онлайн-защита. Всего в конкурсе участвовали 11 тысяч заявок, из них 2500 получили гранты.

источник: пресс-служба КФУ

голоса Оцените материал

Просмотры: 23