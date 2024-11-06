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Студентка КФУ Екатерина Алекса выиграла грант на проект по привлечению молодёжи к волонтёрству и помощи фронту

Студентка КФУ Екатерина Алекса выиграла грант на проект по привлечению молодёжи к волонтёрству и помощи фронту

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 11:53 06.11.2024

Студентка третьего курса Института экономики и управления Крымского федерального университета, волонтёр и активист Молодёжного крыла «Народного фронта» Екатерина Алекса выиграла грант в размере 320 тысяч рублей на реализацию проекта «Амбассадоры «Всё для Победы»». Конкурс прошёл на общероссийском образовательном форуме «Юг Молодой».

Студентка КФУ Екатерина Алекса выиграла грант на проект по привлечению молодёжи к волонтёрству и помощи фронту

Проект будет реализован при поддержке Росмолодёжь.Гранты. Он направлен на информирование обучающихся учебных заведений Республики Крым о деятельности фонда «Всё для Победы», движения «Народный фронт» и онлайн-проекта «Кибер-дружина». Задачи проекта – привлечь молодёжь к деятельности данных организаций, собрать команду волонтёров из разных образовательных учреждений региона, которые станут амбассадорами фонда «Всё для Победы», и открыть новые точки сбора гуманитарной помощи фронту.

По словам авторов проекта, более 80% студентов не знают, как сегодня можно помочь фронту, но при этом имеют желание принять участие и оказать посильный вклад. Главная цель проекта – повышение информированности молодёжи в сфере волонтёрства и помощи участникам специальной военной операции.

В грантовом конкурсе я решила участвовать, потому что координатор Молодёжного крыла «Народного фронта» в Крыму Александр Карданов, а также одна из участниц нашей организации недавно выиграли гранты на реализацию проектов, и я поняла, что я тоже хочу продвигать нашу организацию, развивать молодёжные инициативы. Эта победа для меня значит, что я смогу внести свой вклад в социальное и патриотическое развитие нашей молодёжи. По моему мнению, это очень важно сегодня. Я очень рада, что так произошло и очень хочу поскорее начать подготовку к реализации проекта, – рассказала Екатерина Алекса.

Итогом грантового проекта станет общее мероприятие, на котором будут подведены итоги работы команды, а самые продуктивные амбассадоры будут награждены ценными призами.

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Всероссийский образовательный форум «Юг Молодой» прошёл в Запорожской области в третий раз. Здесь боле 500 участников из 83 регионов страны ежегодно собираются, чтобы развить свои навыки и научиться реализовывать проекты.

источник: пресс-служба КФУ

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