Студентка КФУ Екатерина Алекса выиграла грант на проект по привлечению молодёжи к волонтёрству и помощи фронту

Студентка третьего курса Института экономики и управления Крымского федерального университета, волонтёр и активист Молодёжного крыла «Народного фронта» Екатерина Алекса выиграла грант в размере 320 тысяч рублей на реализацию проекта «Амбассадоры «Всё для Победы»». Конкурс прошёл на общероссийском образовательном форуме «Юг Молодой».

Проект будет реализован при поддержке Росмолодёжь.Гранты. Он направлен на информирование обучающихся учебных заведений Республики Крым о деятельности фонда «Всё для Победы», движения «Народный фронт» и онлайн-проекта «Кибер-дружина». Задачи проекта – привлечь молодёжь к деятельности данных организаций, собрать команду волонтёров из разных образовательных учреждений региона, которые станут амбассадорами фонда «Всё для Победы», и открыть новые точки сбора гуманитарной помощи фронту.

По словам авторов проекта, более 80% студентов не знают, как сегодня можно помочь фронту, но при этом имеют желание принять участие и оказать посильный вклад. Главная цель проекта – повышение информированности молодёжи в сфере волонтёрства и помощи участникам специальной военной операции.

В грантовом конкурсе я решила участвовать, потому что координатор Молодёжного крыла «Народного фронта» в Крыму Александр Карданов, а также одна из участниц нашей организации недавно выиграли гранты на реализацию проектов, и я поняла, что я тоже хочу продвигать нашу организацию, развивать молодёжные инициативы. Эта победа для меня значит, что я смогу внести свой вклад в социальное и патриотическое развитие нашей молодёжи. По моему мнению, это очень важно сегодня. Я очень рада, что так произошло и очень хочу поскорее начать подготовку к реализации проекта, – рассказала Екатерина Алекса.

Итогом грантового проекта станет общее мероприятие, на котором будут подведены итоги работы команды, а самые продуктивные амбассадоры будут награждены ценными призами.

Всероссийский образовательный форум «Юг Молодой» прошёл в Запорожской области в третий раз. Здесь боле 500 участников из 83 регионов страны ежегодно собираются, чтобы развить свои навыки и научиться реализовывать проекты.

источник: пресс-служба КФУ

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