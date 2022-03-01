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Студентка КФУ представит Крым на конкурсе "Краса студенчества России"
фото: пресс-служба КФУ

Студентка КФУ представит Крым на конкурсе «Краса студенчества России»

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 11:46 01.03.2022

Студентка Медицинской академии им. С.И. Георгиевского Крымского федерального университета Валерия Паршикова представит Республику Крым на всероссийском конкурсе красоты и таланта «Краса студенчества России».

Студенчество – возможность научиться всему. И этот конкурс продлевает лестницу моего самосовершенствования, закаляет дисциплину, позволяет открыть для себя новые возможности. Если выиграю главный титул, хочу мотивировать людей вести здоровый образ жизни, ведь красота – это, прежде всего, здоровье, – цитирует пресс-служба вуза Валерию Паршикову.

Ранее девушка принимала участие в конкурсах «Мисс Медицинская академия-2019» и «Мисс КФУ-2019».

В этом году полуфиналистками конкурса «Краса студенчества России» стали 60 студенток вузов и профессиональных образовательных организаций из 51 субъекта России. Очный этап конкурса пройдёт с 1 по 7 марта в Самаре. Участниц ждут традиционные испытания: самопрезентация, фотоэтап, орфографический диктант, творческое выступление, специальные конкурсные задания. По их результатам определят финалисток, среди которых выберут победительницу.

В этом году «Краса студенчества России» проходит в рамках празднования 30-летия программы развития и поддержки студенческого творчества «Российская студенческая весна».


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