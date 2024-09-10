Студентка КФУ — в финале конкурса «Флагманы образования»

Студентка Физико-технического института Крымского федерального университета Ольга Малахова вышла в финал профессионального конкурса «Флагманы образования» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Проект «Флагманы образования» направлен на создание условий для поиска и поддержки самых талантливых и целеустремленных специалистов в области образования, включая педагогов и студентов. Он предлагает возможности для профессионального и карьерного роста.

Участие во всероссийском конкурсе «Флагманы образования» я принимала впервые. Заинтересовал он меня свой обширной образовательной программой. После регистрации я прошла тестирование по нескольким темам: лидерство, образовательная политика и гибкие навыки. Также я участвовала в «Образовательном марафоне». На протяжении нескольких месяцев известные спикеры специально для участников конкурса вели образовательные интенсивы. После публикации результатов тестов для всех участников были разработаны подробные рекомендации по улучшению различных навыков, – цитирует пресс-служба КФУ Ольгу Малахову.

Студентка Крымского федерального университета прошла несколько заочных этапов среди более 23 тысяч участников. После комплексной диагностики ведущих экспертов отрасли 300 сильнейших участников, набравших в ходе дистанционного тестирования наибольшее количество баллов, получили приглашение в финал, который состоится в октябре.

В программе финальных мероприятий – дискуссионные площадки, круглые столы с участием ведущих экспертов в сфере образования, профессиональные и творческие мастерские. Участники конкурса получат возможность заявить о себе, проверить свои знания, повысить квалификацию, пройти образовательные программы и стажировки, участвовать в уникальных международных и федеральных мероприятиях, развить экспертный потенциал, войти в кадровый резерв системы образования Российской Федерации.

Конкурс проводится в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование» при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации.

источник: пресс-служба КФУ

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