Студентка Крыма — победитель конкурса «Лучший боец студенческого медицинского отряда»

С 12 по 14 апреля в Краснодаре на базе Кубанского Государственного Медицинского университета прошел интенсив «Медицинский марафон – Ты СМОжешь», в котором приняли участие около 100 бойцов студенческих медицинских отрядов Южного федерального округа.

В программу интенсива прошли интерактивы, встречи с известными врачами и проректором медицинского университета, круглый стол с представителями Министерства здравоохранения и руководством образовательных организаций. Участники прослушали лекции о профмастерстве, о мотивации обучения в медицинской сфере, и обсудили перспективы развития студенческий медицинских отрядов.

В рамках интенсива прошел конкурс «Лучший боец Студенческого медицинского отряда», победителем которого стала Крымская студентка Татьяна Глушакова – командир студенческого медицинского отряда «Lux Vitae». Конкурсные задания отражали высокий уровень мастерства и профессионализма по основным направлениям работы бойцов в составе студенческого медицинского отряда.

Я очень рада, что мне довелось принять участие в интенсиве студенческих медицинских отрядов. Это был уникальный опыт, который помог мне расширить знания и навыки в медицинской сфере, а также в дальнейшем развитии медицинского направления в Крыму. Я горжусь тем, что смогла занять первое место в конкурсе лучшего бойца студенческого медицинского отряда и готова продолжать развиваться и совершенствоваться в своей профессии, – рассказала о своих впечатлениях Татьяна Глушкова, командир студенческого медицинского отряда «Lux Vitae».

Окружной интенсив студенческих медицинских отрядов «Медицинский марафон – ты СМОжешь» был проведен Краснодарским региональным отделением РСО при поддержке гранта «Росмолодёжь».

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»