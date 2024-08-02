Студентка Крыма выиграла грант на проведение Чемпионата вожатского мастерства РК

Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодёжь) подвело итоги грантового конкурса молодежных проектов среди физических лиц «Росмолодежь. Гранты: Микрогранты» в 2024 году. В рамках этого конкурса было подано 4974 заявки, из которых 229 проектов были рекомендованы экспертами к присуждению грантов на общую сумму более 19 млн. рублей.

Одной из победительниц конкурса стала Дарья Помозова, командир студенческого педагогического отряда «Энергия» Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Благодаря средствам гранта Дарья со своей командой реализует проект «Чемпионат вожатского мастерства Республики Крым».

Проект нацелен на выявление и подготовку высококвалифицированных вожатых для детских лагерей, а также на удовлетворение кадровых потребностей в детских лагерях. В условиях растущей потребности в квалифицированных вожатых в детских лагерях и образовательных учреждениях региона чемпионат направлен на повышение профессионального уровня и обмен передовым опытом в вожатском мастерстве.

Чемпионат, который пройдет в осенний период, объединит лучшие студенческие педагогические отряды и лучших вожатых Республики Крым. В рамках мероприятия состоятся творческие и интеллектуальные конкурсы, образовательные и творческие мастер-классы, тематические площадки и круглые столы для выработки стратегии развития вожатского направления среди крымского студенчества. В результате конкурса будут определены лучший студенческий педагогический отряд и лучший вожатый Республики Крым по итогам 2024 года.

Для меня и моей команды этот грант – огромная возможность реализовать наши идеи и внести свой вклад в развитие вожатского мастерства в Крыму. Мы стремимся не только выявить лучших вожатых, но и создать платформу для обмена опытом и повышения квалификации. Уверена, что наш чемпионат станет важным событием для всех, кто работает с детьми, и поможет в повышении профессионального уровня вожатых в регионе. Благодарю Росмолодёжь за поддержку и верю, что наш проект принесет значительные результаты для крымской молодежи и детского оздоровления в Крыму, – отмечает Дарья Помозова, командир студенческого педагогического отряда «Энергия» Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

Просмотры: 6