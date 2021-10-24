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Студенты Феодосийского политехнического техникума вышли в финал олимпиады «IT-Планета 2020/21»

Студенты Феодосийского политехнического техникума вышли в финал олимпиады «IT-Планета 2020/21»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Образование в Крыму 20:08 24.10.2021

Студенты Феодосийского политехнического техникума Никита Веремейчик, Никита Шматко и Алексей Юдин представят Республику Крым в финале XIII Международной олимпиады «IT-Планета 2020/21» по конкурсу «Разработка проектов в виртуальной реальности на платформе Varwin». Это одно из крупнейших ИКТ-соревнований на территории СНГ, направленное на повышение качества образования в сфере ИКТ, усиление карьерных возможностей молодых талантливых ИТ-специалистов. Олимпиада будет проходить в период с 12 по 15 ноября 2021 года.

Победители олимпиады получат возможность пройти производственную практику в ведущих российских и международных компаниях или трудоустроиться, обменяться опытом и быть включенным в базу перспективных и талантливых ИТ — специалистов. Проект создает условия для взаимодействия молодежи напрямую с представителями профессионального сообщества, способствует профессиональному развитию студентов в соответствии с актуальными требованиями рынка, — отметили в минобразе Крыма.

Преподаватели и студенты Республики Крым смогут присоединиться к онлайн-трансляции финала, чтобы поддержать выступление участников от Республики Крым, принять участие в образовательной программе от специалистов ведущих российских и международных ИКТ-компаний и дополнительных активностях в рамках финала. Участие бесплатное. Зарегистрироваться на мероприятие и получить более подробную информацию можно по ссылке. Мероприятие будет проходить в дистанционном формате с онлайн-трансляцией.

Студенты Феодосийского политехнического техникума вышли в финал олимпиады «IT-Планета 2020/21»

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