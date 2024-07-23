Студенты и школьники Севастополя могут подрабатывать на летних каникулах с сохранением соцдоплаты к пенсии

Отделение Социального фонда России по Севастополю напоминает, что получателям пенсии по случаю потери кормильца или по инвалидности во время официального трудоустройства федеральная или региональная социальная доплата к пенсии не выплачивается. Однако эти правила не распространяются на школьников и студентов, подрабатывающих на летних каникулах.

Выплата социальной доплаты к пенсии на период временного трудоустройства будет сохранена, если школьник или студент (обучающийся на очном отделении и не достигший возраста 23 лет) будет участвовать в общественных работах или устроится на временную работу по направлению службы занятости в свободное от учебы время, либо будет работать в студенческих отрядах по трудовому договору во время каникул, — цитирует пресс-служба управляющего Отделением СФР по Севастополю Елену Гайворонскую.

Для того, чтобы доплата не прекращалась, школьникам или студентам необходимо подтвердить факт такой работы, предоставив в любую клиентскую службу Отделения СФР по Севастополю следующие документы:

документ, удостоверяющий личность;

справку об обучении и справку о периоде каникул на текущий год либо копию приказа о графике учебного процесса на соответствующий учебный год с указанием каникулярного времени (выдает образовательная организация);

справку о членстве в студенческом отряде;

сведения о заключении трудового договора и сроках его действия (выдает работодатель).

Кстати, для обмена информацией о членах региональных отделений студенческих отрядов между севастопольским Отделением СФР и Молодежной общероссийской общественной организацией «РОССИЙСКИЕ СТУДЕНЧЕСКИЕ ОТРЯДЫ» в июле было заключено соглашение об информационном взаимодействии. Это поможет оперативнее принимать решения о продлении выплаты.

ВАЖНО! При официальном трудоустройстве периоды работы войдут в трудовой стаж и позволят заработать подросткам первые пенсионные коэффициенты. Работодатель оформит им электронную трудовую книжку, с помощью которой они смогут контролировать сведения о своей трудовой деятельности.

Получить дополнительную информацию можно у специалистов Отделения СФР по Севастополю, позвонив по телефону единого контакт-центра — 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный, режим работы: понедельник-четверг с 09:00 до 18:00, пятница с 09:00 до 16:45, без перерыва).

источник: пресс-служба Отделения СФР по г. Севастополю

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