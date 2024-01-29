Студенты и школьники убирали территорию в симферопольском парке им. Ю.А. Гагарина

В Гагаринском парке города Симферополь собралось 150 студентов ведущих вузов Крыма, а также школьники и учащиеся колледжей, чтобы совместными усилиями приступить к уборке территории. Гагаринский парк является одним из самых больших парков города, и для его поддержания в чистоте и порядке необходима непрерывная работа. В ходе акции молодежь очистила парк от листьев и мусора. Эта массовая акция стала прекрасным примером сотрудничества различных образовательных учреждений и их общественной активности.

Уборка проходила усилиями студенческой молодежью в рамках Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». В связи с отсутствием снега в Крыму акция получила название «Крымский студенческий десант РСО». В этом году акция объединила 500 участников. Это масштабная добровольческая трудовая акция, в которой принимают участие бойцы студенческих отрядов со всей страны. Деятельность «Снежного десанта РСО» направлена на благоустройству населенных пунктов, помощь людям преклонного возраста, детям и ветеранам Великой Отечественной войны, а также популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи.

Ребята приступили к работе с самого утра, ответив на вызов городских парков, которые предоставили значительное количество работы. Организовавшись оперативно, участники акции успешно справились с уборкой опавших веток и мусора, придав парку им. Ю.А. Гагарина свежесть и порядок популярному месту отдыха горожан.

Участие в уборке Гагаринского парка в рамках всероссийской добровольческой акции Крымский студенческий десант оказалось незабываемым опытом для меня. Этот опыт показал мне, насколько важно бережно относиться к окружающей среде и принимать активное участие в ее сохранении. Мы, студенты, несем ответственность за будущее нашей страны, и уборка парка стала прекрасной возможностью внести свой вклад в создание здоровой и экологически чистой среды обитания. Работая вместе с другими участниками акции, мы сортировали мусор, вычищали территорию от опавших листьев, прибирались у парковых дорожек. Каждая отработанная минута приносила нам удовлетворение и чувство гордости за проделанную работу. Безусловно, акция требует усилий и энергии, но благодаря единомыслию участников мы справились с поставленной задачей. Результаты нашего труда были видны невооруженным глазом. Парк преобразился и стал еще красивее. Мы верим в то, что наша работа даст пример другим горожанам и мотивирует их быть более ответственными по отношению к окружающей среде, – поделилась Карина Гаянова, командир отряда Крымского студенческого отряда «Аю-Даг».

Такие мероприятия становятся традицией, подчеркивая важность социальной ответственности и вклада молодежи в улучшение общественного пространства.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды» и Государственного комитета молодежной политики Республики Крым