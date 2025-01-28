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Студенты и учебные заведения Крыма помогают бойцам защитить фронтовую связь
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Студенты и учебные заведения Крыма помогают бойцам защитить фронтовую связь

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:55 28.01.2025

Мастера и студенты одного из крымских колледжей начали изготавливать специальные антенны для обеспечения фронтовой связи и готовы улучшать их.

Сама идея родилась стихийно — обратился знакомый боец с просьбой помочь обеспечить связь на позициях — вражеские средства радиоэлектронной борьбы подавляли их связь, а переведение её на более низкие частоты давало возможность вернуться связь. Вместе с ребятами с радостью сделали такие экземпляры и решили, что если это полезно, то можем расширить изготовление и помогать другим бойцам, — отмечают в пресс-службе Народного фронта в Крыму. 

Помимо обеспечения связи бойцы также предложили адаптировать изделия для подавления вражеских дронов. Возможности такой доработки будут изучать наши студенты.

Крымские кулибины из учебных заведений с начала СВО активно помогают нашим парням на фронте — от гуманитарки до комплектующих сбросов. Вся эта помощь передается бойцам с Народным фронтом. Спасибо большое нашим неравнодушным крымчанам и их преподавателям, — рассказала руководитель Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму 

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