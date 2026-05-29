Студенты из Крыма — дипломанты IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

В IX сезоне олимпиада охватила 70 направлений – от «Истории и культуры России» и «Креативных индустрий» до «Искусственного интеллекта» и «Разработки беспилотных воздушных судов». Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.

Дипломантами Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Республики Крым стали:

Артем Богданов, студент Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, призер по направлению «Биология»;

Элина Османова, студентка Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, призер по направлению «Туризм»;

Андрей Гацко, студент Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, призер по направлению «Математическое моделирование».

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

источник: по информации Президентской платформы «Россия – страна возможностей»