Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Студенты из Крыма — дипломанты IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
Новости Республики
Студенты из Крыма - дипломанты IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»
иллюстрация: пресс-служба Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Студенты из Крыма — дипломанты IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:53 29.05.2026

Подведены итоги IX сезона Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей». Студенты вузов Республики Крым успешно преодолели многоэтапный отбор и вошли в число дипломантов проекта. На участие в IX сезоне зарегистрировалось рекордное количество студентов: 215 515 человек. Дипломантами стали 3 606 обучающихся российских вузов. Трое из них – студенты из Республики Крым.

В IX сезоне олимпиада охватила 70 направлений – от «Истории и культуры России» и «Креативных индустрий» до «Искусственного интеллекта» и «Разработки беспилотных воздушных судов». Дипломанты олимпиады «Я – профессионал» смогут пройти стажировки в крупнейших компаниях и воспользоваться льготами при поступлении на следующую ступень образования, а медалисты получат денежные премии в размере до 300 тысяч рублей.

Узнайте больше:  27 мая – день Сидора-Огуречника. Лето почти...

Дипломантами Всероссийской олимпиады студентов «Я – профессионал» Президентской платформы «Россия – страна возможностей» из Республики Крым стали:

  • Артем Богданов, студент Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, призер по направлению «Биология»;
  • Элина Османова, студентка Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, призер по направлению «Туризм»;
  • Андрей Гацко, студент Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, призер по направлению «Математическое моделирование».

Олимпиада «Я – профессионал» реализуется в рамках федерального проекта «Россия – страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети» при поддержке Министерства науки и высшего образования России.

источник: по информации Президентской платформы «Россия – страна возможностей»

Просмотры: 2 112

0 0 голоса
Рейтинг статьи
Подписаться
Уведомить о

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.