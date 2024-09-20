Студенты из Крыма завершили первый этап гуманитарной миссии в Курской области

Адресная помощь и психологическая поддержка эвакуированных жителей, сбор гуманитарных наборов и формирование грузов, обустройство военного госпиталя и перепрошивка дронов. Первая группа крымских волонтеров Молодёжного крыла Народного фронта завершила очередную гуманитарную миссию в Курске.

На курском складе «Всё для Победы» участники молодёжной команды Народного фронта формировали помощь для участников СВО. Они собрали и отправили бойцам 1138 БПЛА разных типов, 65 систем РЭБ и более 3800 единиц других вещей. Среди них: тепловизоры и приборы ночного видения, зимняя форма, кровати, медикаменты, палатки, аккумуляторы, генераторы различной мощности, маскировочные сети.

Участники гуманитарной миссии не только фасовали помощь для курян, но и адресно развозили её. Вместе с этим, волонтёры помогали обустраивать военный госпиталь в Курской области. Он рассчитан на лечение раненых бойцов СВО. Участники гуманитарной миссии приводили в порядок палаты и корпус больницы, заносили и расставляли мебель и оборудование.

Часть ребят уже вернулась домой в родной Крым. Хочется сказать, что мы действительно получили огромную благодарность и от местных жителей, и от наших военных. Это была и остается самая нужная помощь в самом нужном месте. Несколько крымских студентов приняли решение остаться и помогать дальше вместе со следующей группой наших ребят, которые приедут в ближайшее время. Крым с Курском!, — рассказал координатор молодежного крыла Народного фронта в Крыму Александр Карданов.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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