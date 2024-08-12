Студенты из пяти стран изучат морскую торговлю средневекового Крыма

Главная цель — научить наших молодых, уже можно сказать, коллег научной работе: работе с источниками, работе с [археологическим] материалом, работе в команде, анализировать информацию, применять данные, делать научные выводы. В этом году [в проекте] участвуют представители трех континентов: Европы, Азии и Африки — из пяти стран. [В «Кругосветке» принимают участие студенты] из вузов Ростова-на-Дону, Пскова, Великого Новгорода, а также из-за рубежа: из Армении, Ливана, Нигерии, Казахстана. В процессе экспедиции они познакомятся с уникальными памятниками, с научными работами, которые тут были проведены ранее, и смогут овладеть хотя бы на начальных уровнях навыками работы с оборудованием, которым располагает СевГУ и которое предоставлено Российской академией наук, для обследования морского дна и поиска объектов на нем.

Лебединский пояснил, что студенты, которые были отобраны для участия в экспедиции по результатам конкурса, будут работать двумя отрядами с 12 по 18 августа. Их научная задача — получить новую информацию о морских торговых путях в Северном Причерноморье V-XV веков нашей эры. Одна научная группа проедет по суше вдоль береговой линии от Севастополя до Туапсе, уделив внимание нескольким важным историческим объектам на берегу. Вторая часть команды будет работать в акватории в районе Севастополя, где в указанный период находились несколько важных гаваней, которые на данный момент недостаточно изучены.

Ученый отметил, что участники экспедиции попытаются реконструировать, как проходила береговая линия на определенных участках в изучаемый период, попробуют локализовать некоторые портовые сооружения и смоделировать, как часть из них могла выглядеть, а также проведут мониторинг объектов кораблекрушений на нескольких участках шельфа.

По данным вуза, Международная молодежная интерактивная экспедиционная школа «Крымская кругосветка 2024» является очередным этапом проекта «Крымская кругосветка», который СевГУ в разных форматах реализует с 2018 года и в котором приняли участие уже порядка 700 студентов. В этом году мероприятие проводится в рамках проекта «Из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Полученные данные будут обобщены и введены в научный оборот. Потом все это ляжет в основу большого сборника, который будет опубликован, а также будет снят большой документальный фильм, который мы постараемся распространить в разных регионах страны, среди разной аудитории — в первую очередь, конечно, среди студентов. Со своей стороны мы обеспечиваем материальную сторону экспедиции. В том числе, в морской части [участники «Крымской кругосветки»] будут выходить в море и смогут познакомиться с научно-исследовательским судном «Пионер-М», — добавил в свою очередь ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края были колонизированы древними греками около 2500 лет назад — здесь был основан ряд городов-полисов. Позднее они перешли под контроль Римской империи. После ее распада, то есть в начале периода, который мы сейчас называем Средними веками, значительная часть этого региона стала периферией византийского государства — при этом часть ее была подчинена другим государствам, например, Хазарскому каганату или Руси. В Средние века на Крымском полуострове основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке его территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

источник: ТАСС