Прямо сейчас:
Главная | Актуально | Студенты из пяти стран изучат морскую торговлю средневекового Крыма
актуально в республике
Студенты из пяти стран изучат морскую торговлю средневекового
фото: pikist.com

Студенты из пяти стран изучат морскую торговлю средневекового Крыма

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:31 12.08.2024

Студенты из нескольких регионов России, а также Армении, Казахстана, Ливана и Нигерии примут участие в общей экспедиции «Крымская кругосветка 2024», которую проводит Севастопольский госуниверситет (СевГУ). На территории современных Севастополя, Крыма и Кубани они изучат археологические памятники, связанные со средневековыми морскими торговыми путями, сообщил журналистам руководитель Центра историко-археологических исследований Крыма и Средиземноморья Института востоковедения РАН, один из организаторов экспедиции Виктор Лебединский.

Главная цель — научить наших молодых, уже можно сказать, коллег научной работе: работе с источниками, работе с [археологическим] материалом, работе в команде, анализировать информацию, применять данные, делать научные выводы. В этом году [в проекте] участвуют представители трех континентов: Европы, Азии и Африки — из пяти стран. [В «Кругосветке» принимают участие студенты] из вузов Ростова-на-Дону, Пскова, Великого Новгорода, а также из-за рубежа: из Армении, Ливана, Нигерии, Казахстана. В процессе экспедиции они познакомятся с уникальными памятниками, с научными работами, которые тут были проведены ранее, и смогут овладеть хотя бы на начальных уровнях навыками работы с оборудованием, которым располагает СевГУ и которое предоставлено Российской академией наук, для обследования морского дна и поиска объектов на нем. 

Лебединский пояснил, что студенты, которые были отобраны для участия в экспедиции по результатам конкурса, будут работать двумя отрядами с 12 по 18 августа. Их научная задача — получить новую информацию о морских торговых путях в Северном Причерноморье V-XV веков нашей эры. Одна научная группа проедет по суше вдоль береговой линии от Севастополя до Туапсе, уделив внимание нескольким важным историческим объектам на берегу. Вторая часть команды будет работать в акватории в районе Севастополя, где в указанный период находились несколько важных гаваней, которые на данный момент недостаточно изучены.

Ученый отметил, что участники экспедиции попытаются реконструировать, как проходила береговая линия на определенных участках в изучаемый период, попробуют локализовать некоторые портовые сооружения и смоделировать, как часть из них могла выглядеть, а также проведут мониторинг объектов кораблекрушений на нескольких участках шельфа.

По данным вуза, Международная молодежная интерактивная экспедиционная школа «Крымская кругосветка 2024» является очередным этапом проекта «Крымская кругосветка», который СевГУ в разных форматах реализует с 2018 года и в котором приняли участие уже порядка 700 студентов. В этом году мероприятие проводится в рамках проекта «Из варяг в греки: тысячелетняя история транзита идей, людей и технологий» при грантовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации.

Полученные данные будут обобщены и введены в научный оборот. Потом все это ляжет в основу большого сборника, который будет опубликован, а также будет снят большой документальный фильм, который мы постараемся распространить в разных регионах страны, среди разной аудитории — в первую очередь, конечно, среди студентов. Со своей стороны мы обеспечиваем материальную сторону экспедиции. В том числе, в морской части [участники «Крымской кругосветки»] будут выходить в море и смогут познакомиться с научно-исследовательским судном «Пионер-М», — добавил в свою очередь ректор СевГУ Владимир Нечаев.

Крымский полуостров и территория современного Краснодарского края были колонизированы древними греками около 2500 лет назад — здесь был основан ряд городов-полисов. Позднее они перешли под контроль Римской империи. После ее распада, то есть в начале периода, который мы сейчас называем Средними веками, значительная часть этого региона стала периферией византийского государства — при этом часть ее была подчинена другим государствам, например, Хазарскому каганату или Руси. В Средние века на Крымском полуострове основали свои поселения генуэзские купцы, а в XV веке его территория стала подконтрольна Крымскому ханству.

Узнайте больше:  Крымчане - ветераны СВО едут на состязания защитников Отечества

источник: ТАСС

Просмотры: 8

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: археология в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
археология в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2024гг.