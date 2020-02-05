Студенты Керченского политеха взяли персональное шефство над каждым из ветеранов Керчи

5 февраля делегация Героев РФ встретилась с учащимися Керченского политехнического колледжа, над которым Общероссийское движение «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» взяло шефство после трагедии 2018 года.

Главной темой поездки, организованной во взаимодействии с Минобороны РФ, стала подготовка к 75-летию Великой Победы, поэтому Герои России начали её с возложения цветов к братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, — отмечают в пресс-службе Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».

Учащимся подшефного колледжа Герои России передали наказ от Героев Советского союза – ветеранов Великой Отечественной войны и точную копию Знамени Победы. Также «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» предложила ребятам взять персональное шефство над каждым из оставшихся в живых ветеранов Керчи.

В 2018 году вы, ребята, пережили страшную трагедию, потеряли друзей и товарищей, были на волосок от смерти, а потому лучше, чем ваши сверстники можете понять боль и подвиг тех, кто пережил Великую Отечественную войну. Сегодня в Керчи осталось всего 86 ветеранов ВОВ и 11 блокадников – возьмите над ними персональное шефство. Больше всего они нуждаются во внимании, и не только по праздникам. Дарите им радость общения и заботу, — отметил председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

По словам Сергея Липового, «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» уделяет огромное внимание поддержке ветеранов – в рамках поездки Герои посетили керченских блокадников дома и в больнице и передали им подарки от движения.

Движение «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» системно работает с жителями блокадного Ленинграда во многих регионах России, эта деятельность осуществляется во взаимодействии с Минобороны и администрацией Санкт-Петербурга. После резонанса вокруг керченских блокадников мы внесли коррективы в давно уже запланированную поездку в Керчь и попросили наших Героев передать ветеранам от всех нас поздравления с предстоящим юбилеем Победы и подарки – телевизоры, чтобы они могли с удовольствием посмотреть на большом экране патриотические фильмы и парад на Красной площади 9 мая, – рассказал лидер движения «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» , член Общественного совета Минобороны Антон Цветков.

Также рамках поездки Сергей Липовой и Александр Головашкин почтили память жертв массового расстрела, который произошел в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

фото: пресс-служба Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»