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Студенты Керченского политеха взяли персональное шефство над каждым из ветеранов Керчи

Студенты Керченского политеха взяли персональное шефство над каждым из ветеранов Керчи

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 20:57 05.02.2020

5 февраля делегация Героев РФ встретилась с учащимися Керченского политехнического колледжа, над которым Общероссийское движение «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» взяло шефство после трагедии 2018 года.

Главной темой поездки, организованной во взаимодействии с Минобороны РФ, стала подготовка к 75-летию Великой Победы, поэтому Герои России начали её с возложения цветов к братской могиле воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны, — отмечают в пресс-службе  Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ».

Учащимся подшефного колледжа Герои России передали наказ от Героев Советского союза – ветеранов Великой Отечественной войны и точную копию Знамени Победы. Также «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» предложила ребятам взять персональное шефство над каждым из оставшихся в живых ветеранов Керчи.

В 2018 году вы, ребята, пережили страшную трагедию, потеряли друзей и товарищей, были на волосок от смерти, а потому лучше, чем ваши сверстники можете понять боль и подвиг тех, кто пережил Великую Отечественную войну.  Сегодня в Керчи осталось всего 86 ветеранов ВОВ и 11 блокадников – возьмите над ними персональное шефство. Больше всего они нуждаются во внимании, и не только по праздникам. Дарите им радость общения и заботу, — отметил председатель Президиума Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ», Герой России, генерал-майор Сергей Липовой.

Студенты Керченского политеха взяли персональное шефство над каждым из ветеранов Керчи Студенты Керченского политеха взяли персональное шефство над каждым из ветеранов Керчи Студенты Керченского политеха взяли персональное шефство над каждым из ветеранов Керчи Студенты Керченского политеха взяли персональное шефство над каждым из ветеранов Керчи Студенты Керченского политеха взяли персональное шефство над каждым из ветеранов Керчи Студенты Керченского политеха взяли персональное шефство над каждым из ветеранов Керчи

По словам Сергея Липового, «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» уделяет огромное внимание поддержке ветеранов – в рамках поездки Герои посетили керченских блокадников дома и в больнице и передали им подарки от движения.

Движение «СИЛЬНАЯ РОССИЯ»  системно работает с  жителями блокадного Ленинграда во многих регионах России, эта деятельность осуществляется во взаимодействии с Минобороны и администрацией Санкт-Петербурга. После резонанса вокруг керченских блокадников мы  внесли коррективы в давно уже запланированную поездку в Керчь и попросили наших Героев передать ветеранам от всех нас поздравления с предстоящим юбилеем Победы и подарки – телевизоры, чтобы они могли с удовольствием посмотреть на большом экране патриотические фильмы и парад на Красной площади 9 мая, – рассказал лидер движения «СИЛЬНАЯ РОССИЯ» , член Общественного совета Минобороны Антон Цветков. 

Также  рамках поездки  Сергей Липовой и Александр Головашкин почтили память жертв массового расстрела, который произошел в Керченском политехническом колледже в октябре 2018 года.

Студенты Керченского политеха взяли персональное шефство над каждым из ветеранов Керчи Студенты Керченского политеха взяли персональное шефство над каждым из ветеранов Керчи

фото: пресс-служба Общероссийской организации «ОФИЦЕРЫ РОССИИ»

Студенты Керченского политеха взяли персональное шефство над каждым из ветеранов Керчи

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