студенты КФУ имени В.И. Вернадского осваивают навыки трактористов

Российские студенческие отряды (РСО) на основании Постановления Правительства РФ являются оператором по финансовому обеспечению реализации мероприятий по предоставлению грантов на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе отрядов.

Программа профессионального обучения студенческих отрядов позволяет студентам получить профессию и летом применить полученные знания на практике. Для того чтобы получить право обучать студентов, образовательные организации участвуют в конкурсном отборе. Так, по итогам конкурсного отбора в 2023 года 50 студентов Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского, проходящие обучение по специальности «Тракторист-машинист категории «С»», продолжают активно углублять свои знания и навыки в области сельскохозяйственной техники. Обучение способствует уменьшению нехватки механизаторов. В рамках обучения студенты ознакомились с классификацией тракторов, общим устройством данной техники, двигателями и их системами, а также изучили тему шасси и рулевого управления. Практические занятия позволили им более детально рассмотреть внутреннее содержание двигателя и всех систем. Важным этапом стало ознакомление с работой на симуляторе, которое помогло студентам лучше представить себя за рулем трактора, — отмечают в пресс-службе Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды».

Одним из важных аспектов обучения, говорят специалисты, стало ознакомление студентов с работой на тракторе. Это помогло им более реалистично научиться справляться с различными ситуациями на поле. Кроме того, студенты прошли лекции об оказании первой медицинской помощи, осознавая, что эта навык также является важным в сельскохозяйственной работе, где они будут взаимодействовать не только с трактором, но и с другой крупногабаритной сельскохозяйственной техникой.

Николай Олешко, студент 1-го курса факультета агрономии, садово-паркового и лесного хозяйства, поделился своими впечатлениями:

Обучение довольно интересное, здесь нам объясняют устройство сельхозмашины начиная с шестеренок, коленвала и заканчивая самим трактором и прицепными агрегатами. На практических занятиях мы тренируем навыки вождения как без оборудования, так и с различными сельхоз агрегатами. Мне, как будущему агроному, это обучение будет большим плюсом в последующем трудоустройстве, потому что разностороннее развитие приводит к лучшим результатам и должностям!

Прогресс студентов подтверждается успешной сдачей внутренних экзаменов, они продемонстрировали свои знания, умения и навыки, полученные в процессе обучения. Теперь студенты готовятся к итоговому экзамену, который будет проведен с участием экспертов Гостехнадзора. Это важный шаг в их профессиональной подготовке, который подтвердит их компетентность и готовность к самостоятельной работе на тракторе.

Обучение по программе «Тракторист-машинист категории «С»» позволит студентам приобрести не только необходимые теоретические знания, но и практические навыки, которые будут полезными в их дальнейшей профессиональной деятельности.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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