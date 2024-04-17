Студенты КФУ приняли участие в чемпионате «Абилимпикс»

На базе Крымского федерального университета прошли соревнования VIII Крымского чемпионата «Абилимпикс» – регионального этапа X Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. В этом году вуз принимает конкурсантов по компетенции «Бухгалтерский учет» уже в третий раз. Всего в соревнованиях примут участие 30 школьников, 70 студентов и 15 специалистов.

У нас уже есть небольшой опыт проведения этого уникального мероприятия, после него всегда остаются положительные отзывы от участников. База Крымского федерального университета позволяет полностью продемонстрировать навыки наших будущих специалистов. Участие в чемпионате дает большие возможности. Если сегодня конкурсант занимает призовое место, то по окончании учебного заведения у него будет бонус для сдачи экзамена. Работодатели хотят видеть оперативного сотрудника, поэтому у ребят есть стимул совершенствовать свои навыки и развивать умения, – цитирует пресс-служба главный эксперт, организатор площадки «Экономика и бухгалтерский учет» Ольга Лехно.

«Абилимпикс» объединяет тех, кому из-за особенностей здоровья требуется намного больше усилий, чтобы показать свои возможности на рынке труда. В испытаниях принимают участие пять студентов-конкурсантов из различных учебных заведений региона, три из них представляют Ордена Трудового Красного Знамени агропромышленный колледж им. Э. А. Верновского КФУ.

Я студент второго курса, учусь на бухгалтера. В прошлом году уже участвовал в этом чемпионате. Сначала задания показались мне немного сложными. Сейчас я уже набрался практического опыта, поэтому решил снова попробовать свои силы. Чем раньше я приобрету профессиональные навыки, тем лучше. Работать планирую по специализации, – отмечает студент Агропромышленного колледжа им. Э. А. Верновского КФУ им. В. И. Вернадского Станислав Новиков.

Конкурсные задания для участников подготовлены с учетом запроса региона и работодателей. Так, за четыре часа участникам необходимо создать предприятие в базе 1С и сформировать его отчетность за определенный период. За выполнением следит комиссия. Эксперты оценивают не только результат, но и процесс выполнения по всем нормам. Результаты Крымского регионального чемпионата будут известны уже сегодня.

«Абилимпикс» – часть президентской платформы «Россия — страна возможностей». На этом чемпионате конкурсанты могут получить эффективную профориентацию и трудоустройство. Победители регионального этапа представят Крым на Национальном чемпионате.

источник: пресс-служба КФУ