Студенты КФУ прошли обучение на трактористов-машинистов

Студенты Крымского федерального университета – бойцы Российских студенческих отрядов – завершили программу профессионального обучения по специальности «Тракторист-машинист категории «С»». Всего обучение прошли 50 человек. Программа стартовала в апреле. За это время студенты приобрели необходимые теоретические знания, а также практические навыки работы с сельскохозяйственной техникой. Они ознакомились с классификацией тракторов, их устройством, двигателями и системами.

В процессе подготовки студенты занимались на симуляторах, что является обязательным этапом перед тем, как они приступят к управлению трактором. Затем обучались непосредственно вождению трактора и выполнению сельскохозяйственных операций, таких как мульчирование, вспашка, культивация. Каждый стройотрядовец имеет навыки по работе на тракторе в агрегации с плугом, культиватором и мульчировщиком, – цитирует пресс-служба вуза зав. кафедрой технических систем в агробизнесе Агротехнологической академии КФУ Александра Машкова.

Кроме того, студенты прослушали лекции об оказании первой медицинской помощи. В завершение обучения участники программы сдали итоговый экзамен, который проводился с участием экспертов Ростехнадзора. В ходе экзамена они продемонстрировали как теоретические знания, так и практические навыки вождения.

Я давно интересовался сельскохозяйственной техникой, потому решил получить квалификацию водителя категории «С». Во время обучения мы выполняли много практических упражнений, тренировались на симуляторах. Летом я планирую трудоустроиться по полученной специальности, – отмечает студент Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Даниил Шевердин.

Программа профессионального обучения, отмечают в КФУ, позволяет студентам получить профессию, а региону – уменьшить дефицит сельскохозяйственных кадров. Она реализуется в вузах-победителях грантового конкурса на обучение по основным программам профессионального обучения на бесплатной основе участников студенческих отрядов по профессиям рабочих, должностям служащих, необходимым для осуществления трудовой деятельности в составе отрядов.

источник: пресс-служба КФУ

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