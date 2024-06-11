Студенты КФУ разработали дизайн-проекты для школ Крыма

Студенты Академии строительства и архитектуры Крымского федерального университета разработали дизайн-проекты школьных пространств для общеобразовательных учреждений Крыма в рамках федерального проекта «Школа мечты». Итоговая защита студенческих работ прошла в вузе 11 июня.

В федеральной программе приняли участие студенты кафедры градостроительства. Они разрабатывали дизайн-проекты для трёх крымских школ, отобранных Министерством образования, науки и молодёжи РК: Школы-гимназии №10 им. Э. К. Покровского, Ливадийской санаторной школы-интерната и МБОУ «Школа-гимназия, детский сад №25».

Для создания проектов студенческие команды обследовали здания школ, провели анализ и поиск вариантов проектных решений помещений, изучили современные тенденции оформления школьных пространств и требования к используемым материалам и мебели, а также провели оценку восприятия помещений и разработали эскизы дизайн-проектов.

Участвуя в предыдущей защите эскизных предложений, которая прошла в конце мая, я был приятно удивлен тому, насколько далеко наши студенты продвинулись в своём собственном развитии, что чрезвычайно важно. Очень важна и оценка директоров и коллективов школ, потому что учителям и школьникам в тех проектируемых зданиях, которые мы с вами рассматриваем, предстоит учиться и работать. Сегодня я буду надеяться, что все проекты получат уже окончательный завершенный вид, что все замечания, которые были сделаны, учтены, и, соответственно, дальше наши проекты должны выходить на лидирующие позиции и попадать в число победителей, – цитирует пресс-служба вуза и. о. ректора Крымского федерального университета Владимира Курьянова.

С приветственным словом в формате видеосвязи к участникам проекта обратились председатель комиссии Общественной палаты РФ по просвещению и воспитанию Наталья Кравченко и заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова.

Очень приятно, что Крымский федеральный университет с таким энтузиазмом подключился к проекту «Школа мечты» и стал центром его реализации в Крыму. Проект на самом деле очень сложный, потому что он вовлекает все уровни образования и может работать только там, где есть плотное взаимодействие и коммуникация на всех уровнях. Эта работа очень значима для студентов, так как уже во время обучения ребята могут стать частью реального процесса, увидеть, как было и как стало. Этот опыт участия в федеральном проекте они точно могут отмечать в своём будущем резюме», – отметила Ольга Петрова.

На итоговой защите дизайн-проектов, созданных в рамках программы капитального ремонта и модернизации школьных систем «Школа мечты», были представлены три презентации и заслушаны доклады студентов. После обсуждения проектов были подведены итоги и вручены награды обучающимся – участникам команд, а также профессорско-преподавательскому составу – кураторам команд.

Этот проект дал возможность перейти от слов к делу. Ребята попробовали себя в настоящей профессиональной деятельности с большим социально значимым смыслом. Мы являемся университетом, который реализует педагогический подход «Обучение служением». Проект «Школа мечты» – наверное, самый удачный опыт обучения служением. Это невероятный опыт и для ребят, и для нас, поэтому мы готовы дальше работать в проекте и внедрять педагогический подход», – рассказала проректор по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Наталья Кармазина.

Проект «Школа мечты» стартовал в 2022 году. Уже второй год он реализуется при поддержке Общественной палаты РФ. Проект направлен на повышение качества школьной среды за счёт привлечения студентов российских вузов, обучающихся по направлениям «Архитектура» и «Дизайн», к разработке дизайн-проектов школьных пространств. По итогам реализации проекта будет сформирован банк лучших студенческих идей и решений для модернизации школьных пространств.

источник: пресс-служба КФУ