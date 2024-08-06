Студенты КФУ выиграли три миллиона рублей на реализацию своих проектов

Трое студентов Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского стали победителями конкурса «Студенческий стартап». Они получили по миллиону рублей на реализацию проектов в области медицины и цифровых технологий.

Так, обучающийся по направлению подготовки «Лечебное дело» Медицинского института КФУ Семён Александров разрабатывает мобильное устройство для чрескожной стимуляции блуждающего нерва, которая может быть многообещающим методом лечения расстройства аутистического спектра не только при коморбидной эпилепсии и депрессии, но и при основных симптомах РАС.

На данном этапе у нас существует только макет устройства, но в ближайшее время с помощью полученных средств гранта мы планируем создать работающее устройство. Победа в конкурсе – это отличная возможность развивать наш проект и выводить его на новый уровень. В дальнейшем мы планируем выйти на рынок с нашим устройством. Хотя механизм чрескожной стимуляции блуждающего нерва ещё не до конца изучен, исследования демонстрируют потенциальную роль данного воздействия в регуляции настроения, связанного с социальным общением. Кроме того, появляется всё больше доказательств того, что ЧСБН может активировать области мозга, связанные с расстройствами аутистического спектра, запускать нейроиммунную модуляцию и оказывать лечебный эффект при коморбидных расстройствах, – поделился Семён Александров.

А студент Физико-технического института КФУ Александр Котенев, обучающийся на направлении «Прикладная математика и информатика», уже развивает проект онлайн-платформы для разработки мобильных приложений Спринт Конструкт.

Конкурс «Студенческий стартап» стал для нашего коллектива разработчиков отличной возможностью представить свою идею и получить поддержку для её реализации. Мы выбрали направление ноукод-разработки приложений, так как это позволяет любому человеку даже без знаний программирования воплотить свою идею в реальность. Также с помощью нашего сервиса разработчики смогут значительно сократить время на создание рабочего прототипа или макета приложения. Мы стремимся создать инструмент для разработки кроссплатформенных приложений. В будущем планируем активно развивать проект, внедряя новые функции и улучшая интерфейс. Наша цель – сделать сервис полезным инструментом для всех, кто хочет создавать приложения без навыков программирования, – отмечает Александр Котенев.

Как отмечает студент, основная сложность в процессе разработки заключалась в создании интуитивно понятной платформы, доступной для пользователей с разным уровнем подготовки.

Кроме того, обучающийся по направлению «Программная инженерия» Оганес Мкртчян со своей командой разрабатывает систему управления отельными услугами «MyRoom» для решения актуальных задач в области гостиничного бизнеса и оказания услуг по размещению.

У нас была идея проекта «MyRoom» – это система, которая поможет автоматизировать все услуги отеля. Пользователь прямо со своего смартфона сможет заказать еду в номер, вызвать горничную или же арендовать автомобиль отеля. Мы с командой провели ряд кастдев, выяснили потребности отельного бизнеса и приступили к заявке. Основная трудность заключалась только в анализе рынка, так как наша система первая в своем роде. Конечно, на зарубежном рынке есть похожие системы, но их разрабатывают только крупные сети отелей и используют их только между своими отелями. На данный момент, мы получили результаты и активно подготавливаем все документы к подписанию договора с фондом. В наши дальнейшие планы входит создание mvp-версии к ноябрю 2024 года. С начала следующего года мы будем тестировать систему на нескольких отелях. Хочу выразить благодарность своей команде за проделанный путь и готовность идти дальше. Также хочу выразить благодарность преподавательскому составу кафедры компьютерной инженерии и моделирования за их готовность поддерживать и помогать студентам в их начинаниях, – рассказал Оганес Мкртчян.

Конкурс «Студенческий стартап» проводится Фондом содействия инновациям в рамках федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства». Программа направлена на реализацию студентами стартап-проектов и создание новых технологий или услуг с использованием результатов научно-технических и технологических исследований.

источник: пресс-служба КФУ

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