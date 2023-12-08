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Студенты КФУ запустили молодёжный просветительский проект «Свои»

Студенты КФУ запустили молодёжный просветительский проект «Свои»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 18:11 08.12.2023

В преддверии всероссийского праздника – Дня Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря – студенты Крымского федерального университета при поддержке департамента по социальной и воспитательной работе вуза запустили просветительский проект «Свои». Первое выездное мероприятие в рамках проекта прошло в Центральной библиотеке посёлка Гвардейское Симферопольского района.

Родина начинается с базового понимания ценностей, в первую очередь, семьи. Я думаю, что во многих семьях прививают именно такие понятия. А когда дети достаточно нативно смогут дополнительно получать эту информацию, то в них будет расти и укрепляться патриотизм, – считает студент КФУ, руководитель проекта «Свои» Ярослав Сибилев.

Студенты КФУ запустили молодёжный просветительский проект «Свои» Студенты КФУ запустили молодёжный просветительский проект «Свои» Студенты КФУ запустили молодёжный просветительский проект «Свои» Студенты КФУ запустили молодёжный просветительский проект «Свои»

Проект «Свои» ставит перед собой цель рассказать молодому поколению о героях и направлен на формирование патриотизма и активной гражданской позиции, социальной ответственности и укрепление национального самосознания и идентичности через визуальные образы, выставки, показы тематических фильмов и встречи со спикерами.

Первыми участниками проекта стали ученики кадетского класса Гвардейской школы-гимназии №3. Лекцию о героях Отечества и своем боевом пути для них провёл заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» в Республике Крым, бывший заместитель командира батальона «Таврида», участник СВО Дмитрий Воронин.

У нас сейчас основная задача – развить молодёжное направление, объяснить причины и следствие СВО и что этому способствовало. Мы должны рассказывать детям правду. Со своей стороны, со стороны фонда, со стороны участников специальной военной операции мы еженедельно проводим «Уроки мужества». Я лично в них участвую, рассказываю, что я пережил, что я там видел и для чего всё это происходит, – отмечает Дмитрий Воронин.

В честь старта студенческой просветительской инициативы Центральную библиотеку поселка Гвардейское посетила депутат Государственного Совета Республики Наталья Яцышина и глава муниципального образования, председатель Симферопольского районного совета Светлана Банарь. Также во время встречи прошло подписание соглашения о сотрудничестве между библиотекой и Крымским федеральным университетом.

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источник: пресс-служба КФУ

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