Студенты КФУ запустили молодёжный просветительский проект «Свои»

В преддверии всероссийского праздника – Дня Героев Отечества, который ежегодно отмечается 9 декабря – студенты Крымского федерального университета при поддержке департамента по социальной и воспитательной работе вуза запустили просветительский проект «Свои». Первое выездное мероприятие в рамках проекта прошло в Центральной библиотеке посёлка Гвардейское Симферопольского района.

Родина начинается с базового понимания ценностей, в первую очередь, семьи. Я думаю, что во многих семьях прививают именно такие понятия. А когда дети достаточно нативно смогут дополнительно получать эту информацию, то в них будет расти и укрепляться патриотизм, – считает студент КФУ, руководитель проекта «Свои» Ярослав Сибилев.

Проект «Свои» ставит перед собой цель рассказать молодому поколению о героях и направлен на формирование патриотизма и активной гражданской позиции, социальной ответственности и укрепление национального самосознания и идентичности через визуальные образы, выставки, показы тематических фильмов и встречи со спикерами.

Первыми участниками проекта стали ученики кадетского класса Гвардейской школы-гимназии №3. Лекцию о героях Отечества и своем боевом пути для них провёл заместитель руководителя фонда «Защитники Отечества» в Республике Крым, бывший заместитель командира батальона «Таврида», участник СВО Дмитрий Воронин.

У нас сейчас основная задача – развить молодёжное направление, объяснить причины и следствие СВО и что этому способствовало. Мы должны рассказывать детям правду. Со своей стороны, со стороны фонда, со стороны участников специальной военной операции мы еженедельно проводим «Уроки мужества». Я лично в них участвую, рассказываю, что я пережил, что я там видел и для чего всё это происходит, – отмечает Дмитрий Воронин.

В честь старта студенческой просветительской инициативы Центральную библиотеку поселка Гвардейское посетила депутат Государственного Совета Республики Наталья Яцышина и глава муниципального образования, председатель Симферопольского районного совета Светлана Банарь. Также во время встречи прошло подписание соглашения о сотрудничестве между библиотекой и Крымским федеральным университетом.

источник: пресс-служба КФУ