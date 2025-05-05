Студенты Крыма отправились на помощь бойцам и мирным жителям Донбасса

Юные крымчане вместе с Молодёжкой НФ будут помогать в приеме и передаче помощи с гуманитарных складов Народного фронта в Ростовской областях, а также в миссиях в исторических регионах на Донбассе.

Это уже 3 гуммиссия крымских студентов в этом году, и 11 за 3 года. Ребята в марте ездили на Донбасс и в Курскую область прошлая миссия проходило одновременно с освобождением Суджи. В этом году планируется еще несколько поездок, — рассказал координатор Молодежки НФ в Крыму Александра Карданов.

Молодёжь помогает в сортировке и подготовке к отгрузке самых нужных грузов для бойцов, разборе завалов после ударов ВСУ по мирным городам, а также в госпиталях.

Я еду уже второй раз в этом году. Почему хочется снова и снова? Потому что сердце зовет, потому что просто не может оставаться в стороне, — рассказала крымская студентка Камилла.

По возвращению все ребята вместе с Народным фронтом будут передавать опыт студентам крымских ВУЗов и помогать нашим крымским героям!

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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