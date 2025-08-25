Студенты Крыма покажут свои проекты о войне на всероссийской акции «Поклонимся Великим тем годам»

С 18 по 20 сентября в Твери и Ржеве пройдет финальный этап акции «Поклонимся Великим тем годам», посвящённой 80-летию Победы.

В конкурс «Памяти верны» вышли шесть работ от представителей Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов. Они подготовили музыкальные и литературные номера, постеры, социальный ролик и сценарий просветительских занятий. Все проекты посвящены партизанскому движению и событиям Великой Отечественной войны в Крыму.

На очном этапе конкурса выберут лучшие работы, а также проведут экскурсии и возложат цветы к памятникам.

Ежегодно в рамках акции в разных городах России проводятся торжественные этапы, которые напоминают нам о том, что наша страна была едина в те тяжелые годы. Никто не остался в стороне, и каждая земля помнит о той трагедии. В этом году в Твери также впервые пройдет творческий конкурс, в котором студенческие отряды Республики Крым примут активное участие. Студотрядовцы подготовили уникальные номера, которые рассказывают об истории Великой Отечественной войны на территории нашего региона. Это отличная возможность не только поделиться важной историей, но и показать вклад нашего региона в общую Победу. Мы уверены, что через творчество можно донести до новых поколений значимость и ценность памяти о тех, кто отдал свои жизни ради будущего нашей страны, — отметила руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов Екатерина Денесюк.

Всероссийская трудовая патриотическая акция «Поклонимся великим тем годам» направлена на сохранение и развитие патриотического отношения к героическому прошлому России среди молодежи. В рамках акции проходит уборка, очистка памятников и мемориалов, поздравление и оказание необходимой помощи ветеранам Великой Отечественной войны, лекции преподавателей образовательных организаций о знаковых событиях войны.

Впервые акция состоялась в 2013 году и была посвящена 70-летию Сталинградской битвы. Во время восстановительных работ участники проводили встречи с детьми и молодежью населенных пунктов с привлечением ветеранов ВОВ с обсуждением истории судеб ветеранов и героев населенных пунктов.

