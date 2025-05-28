Студенты Крыма помогали разбирать завалы и поддерживали жителей после обстрелов ВСУ на Донбассе

Юные крымчане вместе с Молодёжкой НФ помогали местным жителям и разбирали завалы после обстрелов ВСУ в сёлах ДНР, а также участвовали в передаче помощи бойцам вместе с Народным фронтом в Ростовской областях. В Крым ребята привезли искренние слова благодарности от жителей Донбасса.

Люди просто плакали. Когда заходишь в бабушке в дом и она смотрит на тебя со слезами, это самое важное, что может быть, — рассказала участница Молодёжки Народного фронта в Крыму, студентка Елизавета Гончарова.

Священнослужители Николо-Васильевского храма в Волновахском районе, где два года укрывались от обстрелов ВСУ сотни мирных жителей, передали в Крым икону для музея в музей. А сейчас все ребята вместе с Народным фронтом уже передают опыт студентам крымских ВУЗов и помогают нашим крымским героям!

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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