Студенты Крыма присоединились к волонтерам Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ

34 студента из Крымского регионального отделения студенческих отрядов отправились в Москву, чтобы принять участие в качестве волонтеров на Международной выставке-форуме «Россия», которая продлится до апреля 2024 года на территории ВДНХ. Выставка позволит познакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями. Посетители узнают о ключевых достижениях в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны.

Международная выставка-форум «Россия» представляет собой главное мероприятие, на котором демонстрируются ключевые достижения страны. В ней участвуют все 89 регионов России, федеральные министерства, ведомства, корпорации и общественные организации. На выставке также запланированы яркие культурно-развлекательные мероприятия, образовательные и деловые программы на всё время её проведения. Это событие приобретает особую важность в контексте познания культуры и потенциала России.

Специальный стенд Российских студенческих отрядов находится в Доме молодёжи (павильон №55) и приглашает всех посетителей выставки познакомиться с деятельностью студенческих отрядов и их важным вкладом в развитие общества.

В этом контексте, студенты Крымского регионального отделения студенческих отрядов, которые вчера подписали договора и прошли обучение, принимают активное участие в обеспечении комфортного и продуктивного прохождения выставки.

Один из волонтеров поделилась Александра Подгорная, методист студенческого педагогического отряда «Равновесие»:

Я горжусь возможностью быть здесь, на Международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ, как представитель студенческих отрядов из Крыма. Это событие – не только демонстрация достижений нашей страны, но и яркий пример того, как молодежь может активно вносить свой вклад в развитие России. Мы благодарим Российским студенческим отрядам за предоставленную возможность участвовать в таком значимом событии для всей страны. Это место, где мы учимся, обмениваемся опытом и с увлечением рассказываем посетителям о нашей деятельности. Мы верим в будущее России и приглашаем всех присоединиться к этой удивительной площадке знаний и культуры. Вместе мы создаем лучшее будущее для нашей страны.

информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»