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Студенты провели работы по благоустройству Воинского кладбища в Симферополе

Студенты Крыма провели работы по благоустройству Воинского кладбища в Симферополе

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 19:40 02.04.2024

70 крымских студентов и школьников провели трудовой десант по уборке и благоустройству территории Воинского кладбища, расположенного на улице Старозенитная в Симферополе.

В период оккупации Симферополя на территории кладбища по улице Старозенитной были захоронены военнопленные, замученные нацистами в лагерях и тюрьмах, а также подпольщики и партизаны. На территории кладбища захоронены советские воины 51-й и Приморской армий, моряки Черноморского флота, погибшие в 1941 году, в период обороны Крыма, советские воины 19-го танкового корпуса, 51-й, 2-й гвардейской и Отдельной Приморской армии, погибшие в 1944 году в период освобождения Крыма от нацистских захватчиков, а также умершие от ран в симферопольских госпиталях в 1944-1945 годах.

С 1946 года на территории кладбища проводились захоронения инвалидов Великой Отечественной войны, умерших в 1946-1950 годах. В 1949-1951, 1967 годах на территории воинского кладбища были проведены перезахоронения из деревни Сергеевка, парков и скверов города Симферополя, а также перезахоронения из братских и одиночных могил вне кладбища.

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Студенты Крыма провели работы по благоустройству Воинского кладбища в Симферополе Студенты Крыма провели работы по благоустройству Воинского кладбища в Симферополе Студенты Крыма провели работы по благоустройству Воинского кладбища в Симферополе

Понимая значимость сохранения памятников, памятных знаков, братских захоронений в надлежащем состоянии студенческие отряды Республики Крым с 2019 года проводят на Воинском кладбище уборку и благоустройство его территории. Трудовой десант проводится в рамках Патриотической акции «Десант Победы РСО», направленной на популяризацию добровольчества и трудовой деятельности среди школьной и студенческой молодежи.

Мы горды принять участие в такой важной добровольческой акции. Благоустройство Воинского кладбища — это наш вклад в сохранение памяти о тех, кто отдал свои жизни за нашу страну. Надеемся, что такие акции будут стимулировать молодежь к активной гражданской позиции и заботе о сохранении героической истории нашей Родины. В этом году, в годовщину 80-летия освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков, считаем это как никогда важным проявлением единения для всех крымчан, – рассказала Лиана Унуковская, командир отряда Десанта Победы РСО «Ветер».

источник: информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

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