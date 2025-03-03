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Студенты Крыма стали частью федерального проекта «Стоп Кровь»
фото: пресс-служба Народного фронта в Крыму

Студенты Крыма стали частью федерального проекта «Стоп Кровь»

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:44 03.03.2025

В Краснодарском крае проходит всероссийский инструкторский курс “Стоп кровь с участием крымских волонтеров. Полученные навыки наши крымские ребята при необходимости смогут применить в ходе постоянных гуманитарных выездов в исторические регионы и Курскую область.

Это уже второй курс для представителей Молодёжки Народного фронта в рамках программы “Стоп кровь” проекта “Культура безопасности НФ”. В ноябре прошлого года его прошли ребята из 11 регионов, в этот раз география расширилась до 20.

За неделю волонтёры научатся оказывать первую помощь себе и пострадавшим, а также стабилизировать раненных до прибытия скорой помощи. Программа курса включает лекционные и практические занятия, отработку знаний на полигоне, ночные фазы и многое другое.

Ребята приехали из разных регионов страны, они полны энергии и “заряжены” на обучение. Уже прошли достаточно хорошие материалы, изучили техники остановки кровотечения. Работают четко, в команде, отлично взаимодействуют друг с другом, — отмечает инструктор АНО ЦТП “Архангел” Наталья Сорокина.

Крымские участники проекта проведут дальнейшие мероприятия в регионе, передав навыки всем участникам крымской гуманитарной миссии.

Наши крымские студенты и молодежь активно помогают фронту, сами выезжают на позиции бойцов с гуманитарными грузами, участвуют в продолжительных миссиях на Донбассе, в Курской области, а также в других регионах в периоды ЧС, где в том числе оказывают помощь мирным жителям.  Конечно, во всех этих ситуациях наличие навыков  оказания первой медицинской помощи очень важно, — отмечает координатор Молодежки Народного фронта в Крыму Александр Карданов.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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