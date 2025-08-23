Студенты Крыма уберут территорию Ливадийского дворца и Нового Херсонеса

С августа по октябрь в Севастополе и Ялте проходит гуманитарно-трудовая миссия «Ливадия». В ней участвуют 350 представителей общественных организаций и волонтёров, в том числе бойцы Российских студенческих отрядов.

Главная задача миссии — благоустройство исторических объектов. Студенты будут убирать парк на территории Ливадийского дворца и приводить в порядок территорию музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес».

22 августа, в День государственного флага, состоялось торжественное открытие первого заезда. В мероприятии приняли участие заместитель руководителя Росмолодёжи Егор Литвиненко, председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым Алексей Зинченко и начальник Управления по делам молодежи города Севастополя Марина Слонченко.

В современном мире, полном перемен и глобальных вызовов, особую значимость приобретает вовлечение молодежи в социально полезную деятельность. гуманитарно-трудовые миссии, направленные на сохранение исторического наследия. Подобные активности становятся не просто мероприятиями, а важным инструментом формирования гражданской идентичности и передачи культурных ценностей. Уверен, что участие молодежи в таких миссиях способствует развитию чувства ответственности и предоставляют уникальную возможность для получения практических навыков и профессионального опыта, – поделился Алексей Зинченко, председатель Государственного комитета молодежной политики Республики Крым.

Миссия будет проходить в четыре заезда и завершится 19 октября. Кроме трудовой деятельности, студенты примут участие в экскурсиях, патриотических мероприятиях и мотивационных встречах.

Участие студенческих отрядов Республики Крым в гуманитарно-трудовой миссии действительно имеет огромное значение. Эта работа позволяет нашим студентам не только приобщиться к культуре и традициям нашей страны, но и внести свой вклад в восстановление и благоустройство значимых объектов для региона, таких как Ливадийский дворец-музей и музейно-храмовый комплекс «Новый Херсонес». Мы уверены, что такие мероприятия становятся новым этапом в развитии молодежного сообщества и нашего региона в целом. Отрадно видеть, что молодёжь активно принимает участие в преобразованиях, проявляя социальную ответственность и желание сохранять историческое наследие Крыма, – отметила Екатерина Денесюк, руководитель Крымского регионального отделения Российских студенческих отрядов.

Организаторами гуманитарно-трудовой миссии «Ливадия» являются федеральное агентство по делам молодежи Росмолодёжь, Крымская Митрополия, Государственный комитет молодежной политики Республики Крым, Правительство Севастополя, Роспатриотцентр Росмолодежи, Программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», Российские студенческие отряды.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»

