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Студенты МГУ будут проходить практику в крымских санаториях и гостиницах
фото: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

Студенты МГУ будут проходить практику в крымских санаториях и гостиницах

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 17:29 20.03.2025

Министерство курортов и туризма Республики Крым и ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им М.В. Ломоносова» подписали соглашение о сотрудничестве. Подписание состоялось на крупнейшей 31-й Международной выставке туризма и индустрии гостеприимства MITT в Москве.

Свои подписи под документом поставили министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий и декан географического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им М.В. Ломоносова» Сергей Добролюбов. Главные задачи взаимодействия — это укрепление долгосрочных отношений в области туризма и гостеприимства. Планируется обмен опытом и знаниями, организация и проведение практик и стажировок для студентов, аспирантов, слушателей и сотрудников университета в министерстве и организациях и предприятиях туристско-рекреационной сферы Республики Крым. Соглашением также предполагается совместное развитие новых комплексных направлений научных, практических и проектных исследований.

Одно из важнейших направлений сотрудничества — это проведение научных исследований для туристской отрасли Крыма, стратегическое планирование курортных территорий и, конечно, возможности для прохождения практики студентами МГУ в Крыму, — цитирует пресс-служба Сергея Ганзий.

Как отметил в ходе встречи Сергей Добролюбов, туристический Крым — это безусловно жемчужина России, и сейчас перед нашей страной стоят новые задачи, необходимо развивать новые регионы даже в пределах Крыма, это сотни тысяч новых рабочих мест, которые помогут развивать туризм не только в Крыму, но и в соседних регионах, а МГУ — это центр подготовки кадров высшей квалификации, который всегда большое внимание уделял подготовке кадров туризма.

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источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК

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