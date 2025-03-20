Студенты МГУ будут проходить практику в крымских санаториях и гостиницах

Свои подписи под документом поставили министр курортов и туризма РК Сергей Ганзий и декан географического факультета ФГБОУ ВО «Московский государственный университет им М.В. Ломоносова» Сергей Добролюбов. Главные задачи взаимодействия — это укрепление долгосрочных отношений в области туризма и гостеприимства. Планируется обмен опытом и знаниями, организация и проведение практик и стажировок для студентов, аспирантов, слушателей и сотрудников университета в министерстве и организациях и предприятиях туристско-рекреационной сферы Республики Крым. Соглашением также предполагается совместное развитие новых комплексных направлений научных, практических и проектных исследований.

Одно из важнейших направлений сотрудничества — это проведение научных исследований для туристской отрасли Крыма, стратегическое планирование курортных территорий и, конечно, возможности для прохождения практики студентами МГУ в Крыму, — цитирует пресс-служба Сергея Ганзий.

Как отметил в ходе встречи Сергей Добролюбов, туристический Крым — это безусловно жемчужина России, и сейчас перед нашей страной стоят новые задачи, необходимо развивать новые регионы даже в пределах Крыма, это сотни тысяч новых рабочих мест, которые помогут развивать туризм не только в Крыму, но и в соседних регионах, а МГУ — это центр подготовки кадров высшей квалификации, который всегда большое внимание уделял подготовке кадров туризма.

источник: пресс-служба Министерства курортов и туризма РК