Студенты Морского института СевГУ участвуют в проекте воссоздания брига «Меркурий»

Студенты кафедры «Океанотехника и кораблестроение» Морского института СевГУ приступили к работе над проектом создания исторической реплики брига «Меркурий» в рамках интенсива «Проектика 2.0» по модели Университета НТИ 20.35.

Как сообщает пресс-служба вуза, проект реализуется Некоммерческой общественной организацией «Благотворительный фонд «Возрождение брига «Меркурий» и предполагает реальную постройку исторической реплики на одном из судоремонтных предприятий Севастополя.

Команда из семи студентов разработает расширенное техническое предложение с элементами эскизного проекта под руководством заведующего кафедрой Геннадия Лекарева, взаимодействуя с представителем заказчика.

Морской институт уделяет особое внимание работе студентов в интенсиве «Проектика 2.0». В рамках проекта студенты решают реальные технические задачи, поставленные перед ними индустриальными партнерами. И конечно, участие в проекте по созданию исторической реплики брига «Меркурий» для нас знаковое, поскольку этот корабль неразрывно связан с героической историей Севастополя, — рассказаал директор Морского института СевГУ Дмитрий Бурков.

Согласно концепции будущего применения исторической реплики – судно должно быть построено как представительское судно на класс Российского морского регистра судоходства.

СПРАВКА: Легендарный бриг «Меркурий» был спущен на воду в мае 1820 года. Девять лет спустя бриг под командованием капитан-лейтенанта Александра Казарского в мае 1829 года принял бой с двумя линейными турецкими кораблями и одержал победу в этой неравной схватке.

Слабый низовой ветер не позволил «Меркурию» уйти от погони, не помогли постановка всех парусов и работа команды на веслах. Трехпалубный 110-пушечный «Селемие» и 74-пушечный «Реал-бей» настигли бриг. Ядра стали рвать паруса и ломать такелаж «Меркурия». Зажатый между двумя гигантскими кораблями противника экипаж «Меркурия» дал залп всеми орудиями с двух бортов. Выстрелом канонира Ивана Лисенко удалось вывести из строя марсель и брамсель «Селимие», и тот отстал. Чуть позже огнём с «Меркурия» были повреждены реи и паруса «Реал-Бея», вынужденного лечь в дрейф. Через сутки «Меркурий» присоединился к российскому флоту. В том бою он получил 22 пробоины в корпусе и 133 в парусах, 164 повреждения в рангоуте и такелаже. Погибли четверо члена экипажа, шестеро получили ранения.