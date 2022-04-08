Студенты, обучающиеся в зарубежных вузах, переводятся в Крым. Статистика КФУ

В Крымский федеральный университет обратились уже более 50 студентов с просьбой о переводе из зарубежных вузов.

В наш университет было уже больше 50 обращений в электронной форме, через соцсети. Пока непосредственно к нам в приёмную комиссию обратились 24 человека. География у нас достаточно представительная: не только Донецкая и Луганская народные республики, это и Киев, и Одесса. Есть и иностранные студенты, в частности гражданин Узбекистана, который учился в Польше, — сообщил ответственный секретарь приёмной комиссии КФУ им. В. И. Вернадского Алексей Гусев на пресс-конференции, которая прошла в МИА «Россия сегодня».

Как отмечают в вузе, в данной ситуации при приёме студентов важен не столько формальный подход, сколько индивидуальный.

Как только возникли слухи о том, что в Европе отчисляют российских студентов, наблюдается русофобия, все вузы отреагировали однозначно: даже за свой собственный счёт они готовы принять студентов на бюджетную основу. Это касалось и европейских вузов, и студентов из Украины, ЛНР, ДНР. Мы сразу на заседании Учёного совета приняли решение о том, что принимаем студентов на бюджетные места, даже если у них нет документов, подтверждающих их образование. Более того, мы готовы выплачивать стипендию, то есть полностью взять на себя эту историю, – отмечает ректор Крымского федерального университета Андрей Фалалеев.

Руководитель ведущего вуза полуострова также добавил, что Крымский полуостров является пилотной площадкой для вузов ДНР и ЛНР, поскольку здесь есть понимание, с какими проблемами им предстоит столкнуться в ближайшем будущем.

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