Студенты работают с президентами школ Республики Крым

Крымские студенты с 17 по 26 ноября работают вожатыми на осенней детской оздоровительной смене для президентов школ Республики Крым, которая проходит в ДОЛ «Эволюция». Такая возможность порадовала молодых активистов, ведь они смогут применить свои знания и опыт в организации досуга и развлечений для молодежи.

Вожатые студенческих отрядов имеют хорошую практику взаимодействия со школьным самоуправлением через проектную деятельность Российских студенческих отрядов и Российского движения детей и молодежи «Первых». Этот опыт позволяет им успешно справляться с задачами, связанными с организацией и управлением группой детей и подростков.

Вожатые играют важную роль в формировании положительной атмосферы на оздоровительных мероприятиях. Они следят за безопасностью участников, создают интересные и разнообразные программы, посвященные приобретению новых навыков, развитию творческого потенциала и общению между детьми.

Для нас работа вожатыми — это большая честь и ответственность. Мы стремимся внести свой вклад в развитие молодежи и создать условия для позитивного времяпрепровождения детей оздоровительной смены. У нас хорошая практика работы со школьным самоуправлением, что позволяет нам помочь детям и подросткам раскрыть свой потенциал и поверить в свои силы. Мы желаем каждому участнику незабываемых впечатлений и положительного влияния этой смены на их жизнь, — говорит командир штаба студенческих отряда КФУ им. В.И. Вернадского Александра Кондратьева.

Работа молодых вожатых на детской оздоровительной смене для президентов школ Республики Крым в ДОЛ «Эволюция» будет продолжаться на протяжении всей смены. Этот опыт поможет студентам приобрести ценные навыки в организации и управлении младшими, а также создаст базу для дальнейшего развития в сфере детского и молодежного движения.

Информация и фото предоставлены пресс-службой Крымского регионального отделения МООО «Российские Студенческие Отряды»