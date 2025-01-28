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Студенты Севастополя могут зарабатывать во время стажировки от службы занятости

Студенты Севастополя могут зарабатывать во время стажировки от службы занятости

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 11:37 28.01.2025

Севастопольские студенты, проходящие стажировки со направлению от службы занятости, могут заработать более 22 тыс. рублей в рамках специальной программы. Работодатели, принимающие участие в программе, получают компенсацию на оплату труда стажеров, взносов во внебюджетные фонды, а также частичное возмещение зарплаты наставников.

В 2025 году из регионального бюджета на эти цели было выделено более 1,9 млн рублей, что позволит 27 студентам и выпускникам профессиональных и высших учебных заведений пройти оплачиваемую стажировку.

Зарплата стажеров составляет более 22 тыс. рублей в месяц, она рассчитывается на основе минимального размера оплаты труда (МРОТ), фактически отработанных дней и страховых взносов. Программа помогает молодым специалистам получить первый профессиональный опыт под руководством наставников, развивать навыки и начинать карьеру в родном городе.

На данный момент двое студентов Севастопольского судостроительного колледжа уже проходят стажировку на предприятии «Атла», которое занимается ремонтом, модернизацией и наладкой оборудования для переработки рыбного и крилевого сырья. В течение двух месяцев они будут обучаться и накапливать опыт под руководством наставника.

Наша программа помогает студентам не только учиться, но и зарабатывать, пробовать себя в профессии и строить карьеру в Севастополе. За последние три года по направлению службы занятости 88 студентов прошли практику на предприятиях города. Для работодателей это возможность оценить потенциал молодых специалистов и принять решение о дальнейшем трудоустройстве, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора кадрового центра Севастополя Светлану Рендак.

В прошлом году участники программы стажировались в таких сферах, как судостроение и судоремонт, электромонтажные работы, садово-парковое и ландшафтное искусство, экономика, бухгалтерский учет, менеджмент, техническое обслуживание оборудования и электросварочные работы.

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Студенты могут ознакомиться с доступными стажировками на портале «Работа России», а также получить подробную информацию по адресу: Севастополь, ул. Руднева, 40, кадровый центр «Работа России» или по телефону +7 (8692) 66-22-92.

Работодателям, которые хотят принять участие в программе,  необходимо разместить предложение о стажировке на портале «Работа России» и трудоустроить студентов или выпускников по срочному трудовому договору.

Напомним, одно из ключевых направлений нового нацпроекта «Кадры» посвящено поддержке недавних выпускников. В рамках проекта планируется развивать целевое обучение, организовывать больше производственных практик и стажировок, а также сделать систему профессиональных стандартов более гибкой, чтобы она соответствовала современным требованиям рынка труда.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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