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Студенты СевГУ стали участниками Большого этнографического диктанта

Студенты СевГУ стали участниками Большого этнографического диктанта

Опубликовал: КрымPRESS в Севастополь 18:10 08.11.2023

Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант — 2023» по всей стране началась в преддверии Дня народного единства – 3 ноября, завершилась 8 ноября. Диктант знакомит с культурой, традициями и обычаями народов, проживающих в России, и проверяет этнокультурную грамотность россиян. Акция проходит в онлайн и офлайн форматах. На базе военно-морского музея «Михайловская батарея» участники диктанта проверили свои знания в области этнологии и этнографии, ответив на 30 вопросов.

Это действительно становится уже народной акцией, которую севастопольцы проходят даже целыми семьями. Темы диктанта касаются истории, культуры и традиций народов России, и они не исчерпаемы. Вопросы как об истории Севастополя, так и о государственном строе Российской Федерации, истории народов, населяющих нашу страну, в том числе, малочисленных, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя представителя департамента внутренней политики Севастополя Владимира Колесникова.

После прохождения тестирования для студентов СевГУ провели экскурсию по музею, также им выдали сертификаты с результатами диктанта.

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Студенты СевГУ стали участниками Большого этнографического диктанта Студенты СевГУ стали участниками Большого этнографического диктанта

Напомним, присоединиться к акции севастопольцы могут до 8 ноября включительно на официальном сайте диктанта: https://miretno.ru/. Задания доступны на русском, английском и испанском языках. Правильные ответы будут опубликованы до 13 ноября. В прошлом году участие в акции приняли более 20 тысяч жителей Севастополя.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя

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