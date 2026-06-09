Студенты СевГУ — в числе 25 лучших семейных пар конкурса «Студенческие семьи России»

Семейная пара Даниил и Дарья Возные, студенты Севастопольского государственного университета, вошли в число 25 лучших семейных пар по итогам Всероссийского конкурса «Студенческие семьи России».
Конкурс проводится в рамках национального проекта «Семья». Познакомиться с историей семьи можно в конкурсном видео по ссылке: https://vkvideo.ru/video-152573462_456240196?pl=-152573462_8
До 17 июня включительно в социальной сети Вконтакте проходит открытое голосование за финалистов. Ссылка для голосования: https://vk.ru/poll-167915299_1076766563
источник: пресс-служба Правительства Севастополя
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