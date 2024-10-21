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Студенты-волонтеры Евпаторийского медколледжа - участники акций помощи бойцам СВО
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Студенты-волонтеры Евпаторийского медколледжа — участники акций помощи бойцам СВО

Опубликовал: КрымPRESS в Люди в Крыму 15:59 21.10.2024

Студенты-волонтеры ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский колледж» участвуют в акциях помощи участникам специальной военной операции.

Так, еженедельно будущие медики совместно с местной волонтерской организацией готовят сухие обеды для бойцов – супы, борщи, мясные и молочные каши по специальной технологии из натуральных продуктов. Студенты подготавливают продукты для последующей сушки, а также фасуют порции с блюдами.

Также ребята участвуют в плетении маскировочных сетей. Плетение сетей — трудоемкий процесс, навыкам плетения студентов научили специалисты на месте производства. Работа проводится поэтапно с нуля: от нарезания ткани определенного размера, до самого плетения сетей на станке.

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Вместе с тем, студенты колледжа пишут письма российским военнослужащим со словами поддержки, а также собирают гуманитарную помощь. В последующем волонтеры доставляют посылки на передовую и в военные госпитали.

Студенты стараются поддержать наших защитников и подарить им частичку домашнего тепла. Верим в российских военнослужащих в их силу и мужество. Уверены, что их отвага и преданность Родине приведут к непременной победе! — сказала директор ГАОУ СПО РК «Евпаторийский медицинский колледж» Марина Дробина. 

источник: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

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